Vláda vyzýva Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu

Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú amerických občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP
„Bezpečnostná situácia vo Venezuele zostáva nestabilná,“ uviedlo ministerstvo v bezpečnostnom varovaní týždeň po tom, ako americké jednotky v bleskovom útoku zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
„Vzhľadom na obnovenie medzinárodných letov by občania USA vo Venezuele mali krajinu okamžite opustiť,“ uvádza sa v správe, ktorá varuje pred ozbrojenými milíciami nazývanými „colectivos“, ktoré prehľadávajú autá v snahe nájsť Američanov alebo dôkazy o podpore USA.
Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00
— TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026
Maduro sa má mať vo väzení „dobre“
Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že sa má „dobre“ vo väzení v USA, kde spolu s manželkou Ciliou Floresovou predstúpili pred súd v New Yorku, uviedol v sobotu vo videu syn bývalého venezuelského vodcu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Darí sa nám dobre. Sme bojovníci,“ citoval Madura jeho syn, poslanec Nicolás Maduro Guerra vo videu, ktoré zverejnila vládnuca Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV).
Maduro a jeho manželka v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
Nahlásiť chybu v článku