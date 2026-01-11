Vláda vyzýva Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu

Foto: reprofoto, X.com (@TravelGov) / SITA/AP Photo/Cristian Hernandez

Michaela Olexová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Prezident Nicolás Maduro zároveň tvrdí, že vo väzení v USA sa má „dobre“.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú amerických občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP

„Bezpečnostná situácia vo Venezuele zostáva nestabilná,“ uviedlo ministerstvo v bezpečnostnom varovaní týždeň po tom, ako americké jednotky v bleskovom útoku zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

„Vzhľadom na obnovenie medzinárodných letov by občania USA vo Venezuele mali krajinu okamžite opustiť,“ uvádza sa v správe, ktorá varuje pred ozbrojenými milíciami nazývanými „colectivos“, ktoré prehľadávajú autá v snahe nájsť Američanov alebo dôkazy o podpore USA.

Maduro sa má mať vo väzení „dobre“

Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že sa má „dobre“ vo väzení v USA, kde spolu s manželkou Ciliou Floresovou predstúpili pred súd v New Yorku, uviedol v sobotu vo videu syn bývalého venezuelského vodcu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Foto: Truth Social (Donald J. Trump)

„Darí sa nám dobre. Sme bojovníci,“ citoval Madura jeho syn, poslanec Nicolás Maduro Guerra vo videu, ktoré zverejnila vládnuca Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV).

Maduro a jeho manželka v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.

Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.

