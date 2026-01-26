Dosť bolo rozkazov z Washingtonu: Rodríguezová sa prvýkrát tvrdo postavila Trumpovi. Žiada, aby si držal odstup

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores - URUGUAY, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Naše konflikty si vyriešime sami, odkázala po krokoch USA.

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP. „Dosť bolo rozkazov z Washingtonu venezuelským politikom. Naše vnútorné rozdiely a konflikty nech vyriešia venezuelskí politici. Dosť bolo zahraničných mocností,“ povedala Rodríguezová v prejave k robotníkom v ropnom priemysle v štáte Anzoategui. „Túto republiku vyšlo draho, že sa musela vyrovnať s dôsledkami fašizmu a extrémizmu,“ dodala.

Viac z témy Zadržanie prezidenta Madura:
1.
Trump použil tajnú zbraň: Stlačili tlačidlá a nič nefungovalo. Opísal, ako vďaka nej zajali Madura
2.
Vláda vyzýva Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu
3.
Trump zmenil plány: Druhú vlnu útokov na Venezuelu zrušil, hovorí o spolupráci s Caracasom
Zobraziť všetky články (33)

Zadržanie Madura a reakcia Spojených štátov

Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka 5. januára po tom, čo špeciálne americké komando zajalo prezidenta Nicolása Madura a dopravilo ho do New Yorku, kde bude súdený okrem iného za narkoterorizmus. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že Washington má v úmysle riadiť Venezuelu až do odvolania.

Foto: SITA/AP

Pod americkým tlakom odvtedy podpísala Rodríguezová so Spojenými štátmi dohodu o predaji ropy, iniciovala legislatívne reformy vrátane nového zákona o uhľovodíkoch a avizovala rokovania s opozíciou. Začalo sa tiež prepúšťanie politických väzňov.

Minulý týždeň Biely dom oznámil, že mieni pozvať Rodríguezovú na návštevu do Spojených štátov. Jej termín však zatiaľ nekonkretizoval.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac