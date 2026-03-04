Pripravujú sa dve nové predajne. Lidl mieri do lokalít, kde zatiaľ nie je, dočká sa aj väčšie mesto

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Maloobchodný reťazec Lidl plánuje otvárať ďalšie predajne, prvá príde už tento týždeň.

Na slovenský trh prišla spoločnosť Lidl v roku 2004. Odvtedy sa jej predajne zaradili medzi najobľúbenejšie maloobchodné diskonty mnohých Slovákov. V expanzii neprestáva ani v roku 2026 a plánuje ďalšie rozširovanie svojej siete.

Nemecký Lidl pokračuje v expanzii na našom trhu, už tento týždeň sa otvorí predajňa v Nitre. Zároveň sú v pláne aj predajne, kde doteraz reťazec nemal zastúpenie.

Giraltovce a Kolárovo sa dočkajú prvých predajní

Ako vyplýva z inzerátu na portáli Profesia, reťazec hľadá zástupcu manažéra do novej predajne v Giraltovciach. Ponúkaný nástupný plat je na úrovni 1 700 eur mesačne. Bolo to očakávane, keďže projekt bol predložený na enviroportáli ešte minulé leto. Informovali sme o tom v samostatnom článku.

Lidl teda premiérovo zavíta do malého štvortisícového mestečka na východnom Slovensku. Potvrdila nám to aj Adriana Maštalircová z oddelenia komunikácie spoločnosti Lidl.

Nové obchody čoskoro pribudnú v Nitre, Rajci, Bratislave či v Žiline a predajne plánujeme otvoriť aj vo vami uvedených lokalitách, teda aj v Giraltovciach a v Kolárove,“ uviedla pre interez Maštalircová.

Dočká sa teda aj Nitriansky kraj, kde spoločnosť hľadá nového asistenta manažéra pre pripravovanú predajňu v Kolárove. Nástupný plat je 1570 eur. Pre Kolárovo to bude rovnako premiéra reťazca.

V ďalšom inzeráte ponúka firma pozíciu predavača-pokladníka aj pre pripravovanú prevádzku v Rajci, kde ponúka nástupný plat 1165 eur.

V Nitre už tento týždeň

Zároveň sa priamo v Nitre už 5. marca otvorí nová predajňa, ktorá sa bude nachádzať na Hlohoveckej ceste, oproti predajni Metro a v blízkosti diaľnice R1.

pripravovaná predajňa Lidl v Nitre
Pripravovaná predajňa Lidl v Nitre. Foto: interez.sk

Novú predajňu v Nitre slávnostne otvoríme už tento štvrtok 5. 3. Zoznam nových prevádzok priebežne aktualizujeme a o presnom termíne otvorenia vždy informujeme s dostatočným predstihom,“ vyjadrila sa pre interez Adriana Maštalircová z oddelenia komunikácie spoločnosti Lidl.

Podľa informácií zverejnených na webovej stránke developera tu otvorí Lidl modernú predajňu s predajnou plochou približne 1 810 m² na pozemku s celkovou rozlohou 12 815 m². Projekt zahŕňa aj rozsiahle parkovisko a prispôsobenie okolia.

Na Slovensku už 180 predajní

Spoločnosť nám potvrdila aj rozširovanie predajní, ktorých je aktuálne na našom trhu už 180. „Aktuálne máme na Slovensku 180 predajní a keďže sa chceme ešte viac priblížiť zákazníkom, našu sieť plánujeme naďalej rozširovať. V budúcnosti pribudnú predajne naprieč Slovenskom, a to aj v menších mestách a obciach,“ vyjadrila sa pre interez Maštalircová.

Ilustračná foto: Pexels

Silná nemecká skupina

Pre nemeckú skupinu Schwarz Gruppe, ktorá na Slovensku okrem Lidla zastrešuje aj Kaufland, zostáva diskontný segment kľúčovým zdrojom príjmov. Lidl u nás naďalej zaznamenáva rast tržieb. V roku 2023 aj 2024 podľa portálu Finstat prekonal hranicu 2 miliardy eur a potvrdil tak svoju pozíciu najziskovejšieho reťazca v segmente potravín a spotrebného tovaru. Zisk spoločnosti v roku 2024 dosiahol 104 miliónov eur.

Silný výsledok zaznamenala aj sesterská spoločnosť Kaufland, ktorá v roku 2024 zaznamenala tržby vo výške 1,84 miliardy eur a dokázala ich pretaviť na zisk 79 miliónov eur.

Hoci ziskovosť oboch reťazcov čelila tlaku klesajúcich marží, typickému pre celý maloobchodný sektor, Lidl si aj napriek tomu udržal vedúce postavenie na trhu a pokračuje v expanzii, v modernizácii predajní a v investíciách do zamestnancov.

