V ďalšom kole to ružovo nevidí. Juraj Mokrý ostal nemilo prekvapený z nečakaného kroku tvorcov Let’s Dance

Reprofoto: Instagram.com/letsdance.markiza

Jana Petrejová
Let’s Dance
Celkom ho to rozhorčilo.

Prekvapenia, emócie aj prvé obavy. Nová séria tanečnej šou Let’s Dance sa len nedávno rozbehla, no už počas prvého kola priniesla momenty, o ktorých diváci aj súťažiaci diskutujú dodnes. Okrem samotných tanečných výkonov totiž prišlo aj niečo nečakané, čo výrazne zamiešalo karty medzi súťažiacimi pármi a šokovalo tých, ktorí sledovali boj na tanečnom parkete. 

Prvý priamy prenos sa niesol v znamení premiérových vystúpení, nervozity aj veľkého očakávania. Na parkete sa predstavili známe osobnosti spolu so svojimi tanečníkmi a mnohí z nich ukázali, že majú talent aj odvahu pustiť sa do náročnej tanečnej súťaže. Diváci tak mohli sledovať pestrú zmes výkonov. Najväčšie prekvapenie však prišlo až na úplnom konci večera, z ktorého ostal rozčarovaný aj jeden z účastníkov Juraj Mokrý, ako sám naznačil pre Markízu.

Nie je to jeho šálka kávy

Súťažné páry si museli vyžrebovať tanec, ktorý ukážu v ďalšom kole. Nešlo pritom o obyčajné choreografie – každý pár dostal za úlohu zatancovať ikonický tanec z minulých ročníkov, ktorý preslávil niektorý z predchádzajúcich súťažiacich párov. Keďže o tejto zmene dopredu netušili, majú tak na jeho prípravu len približne týždeň. Niektorí to môžu považovať zo strany tvorcov za určitú zradu, iní môžu byť nahnevaní a ďalší to môžu brať za výzvu.

Zabávač Juraj Mokrý nepristúpil na ich hru a z jeho slov možno cítiť rešpekt a obavy. Na to, či je s tým stotožnený, odpovedal jednoznačne. „Nie, nie. Tá hlavná zostava, ktorá to celé kreuje, takto to vyzerá. Vyzerá, že tancujeme čaču na nejaký song, ktorý neviem, čo so mnou bude robiť. Akože Adam, ja to vidím na chrípku. Seňorita čača, to je jednoducho… Ja som jazz, funk. Toto sú veci proti mojej srsti, takže nevidím to ružovo,“ priznal herec.

Nechýbal ani typický humor, ktorým je Juraj známy po otázke, aké mal pocity po tom, ako dotancoval. Zažil totiž standing ovation, diváci ostali v príjemnom šoku po tom, ako zabávač ukázal valčík v podobe legendárneho Charlieho Chaplina.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

„Nakoľko som si okuliare naložil až potom, keď sme dotanovali, tak som si to veľmi nevšimol, ale ak sa postavili, veľmi sme za to vďační. Tešíme sa, ale všimol som si, že počas večera ten standing bol prítomný aj pri všetkých iných číslach. Takže beriem to ako neuveriteľnú podporu, lebo je to hravé. Vidíme, že sú tu hráči, ktorí patria do NHL a my tu jazdíme Nitra, Slovan a tak akože Kysak, Handlová a nemáme niektorí ani na korčule, takže musíme si povedať v kabíne, že čo sa to tu deje,“ zareagoval vtipne Juraj Mokrý.

Neľutuje to

