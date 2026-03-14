V Bratislave sa varí projekt za 16 miliónov eur: Pozemok patrí developerovi

city park

Reprofoto: Facebook.com, City Park Petrzalka

Michaela Olexová
TASR
S výstavbou projektu s marketingovým názvom Citypark Petržalka, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet pôvodného projektu Domino na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke, by sa malo začať v najbližších týždňoch. Pre TASR to uviedol investor, spoločnosť Citypark Slovakia. Projekt pôvodne niesol názov Nové Domino.

„S výstavbou sa bude začínať v najbližších týždňoch. Odhadovaná výška nákladov je 16 miliónov eur,“ skonštatoval investor.

Projekt prešiel zmenami

Samotnej výstavbe predchádzalo búranie dlhoročných skeletov, s ktorými sa začalo vlani v novembri. Práce sa podarilo podľa investora ukončiť ešte koncom roka. Možnosť odstránenia pôvodného skeletu po rokoch, keď stál projekt nevyužitý a v nedokončenom stave, označil investor vtedy za dôležitý krok vpred.

Ukončenie výstavby a kolaudáciu odhadol na druhú polovicu roka 2027.

Odstraňovanie pôvodných skeletov súvisí so zväčšením vzdialenosti nových budov od bytového domu Jasovská.

Práve pôvodná vzdialenosť projektu od existujúceho bytového domu bola jednou z kritizovaných tém. Nové vzdialenosti budov A až E budú väčšie, vzdialenosti sú súčasťou právoplatného povolenia. Jednotlivé budovy budú zároveň nižšie o dve podlažia, namiesto pôvodných sedem budú mať päť podlaží. Okrem bytov budú súčasťou projektu aj nebytové priestory.

Stavba bola pred rokmi zastavená, to sa mení

Projekt Domino získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v roku 2019, nebol v súlade s územným plánom a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.

V roku 2021 vydalo mesto k prepracovanému projektu Nového Domina súhlasné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vtedy poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. Pozemok patrí developerovi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V tieto dni dostanete dôležitú informáciu: Pošta upozorňuje ľudí, aby si skontrolovali schránky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
