V tieto dni dostanete dôležitú informáciu: Pošta upozorňuje ľudí, aby si skontrolovali schránky

Označenie a dostupnosť poštovej schránky môže rozhodnúť o tom, či v nasledujúcich týždňoch dostanete dôležitú informáciu o energiách. Počas marca a apríla budú domácnostiam na celom Slovensku doručované informácie o preplatkoch alebo nedoplatkoch za energie za rok 2025.
Podľa poštových doručovateľov však významná časť poštových schránok nie je správne označená alebo nie je vôbec dostupná. To môže doručenie skomplikovať, či úplne znemožniť, upozornila vo štvrtok Slovenská pošta. Najvážnejšia situácia je na východe Slovenska. V obciach nie je označených približne 80 % poštových schránok, v mestách okolo 30 % a v osadách až 95 %.
Problémy sú aj v mestách a novostavbách
„Ako náhrada schránok sa často používajú plastové rúry alebo iné improvizované riešenia, ktoré nespĺňajú základné bezpečnostné požiadavky. Aj tam, kde schránky existujú, často chýbajú menovky alebo nie sú uvedené mená všetkých osôb žijúcich na danej adrese,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Na severe Slovenska nie je správne označených približne 15 % schránok. V mestách ide najmä o byty v prenájme, kde sa menovky po výmene nájomníkov neaktualizujú. „Špecifickým problémom sú novostavby, kde už prichádzajú adresované zásielky, no chýbajú samotné schránky, menovky alebo dokonca označenie domu,“ doplnila Peterová. Na západe krajiny podľa nej nie je označených viac ako 30 % poštových schránok, na juhu približne 40 %.
Výrazný problém je najmä v mestách s panelákmi, kde schránky často nemajú menovky vlastníkov bytov či podnájomníkov. Bežným problémom sú aj nefunkčné alebo neoznačené zvončeky. V obciach síce bývajú domy označené súpisným číslom, no mená na schránkach veľakrát chýbajú.
Ak schránka nespĺňa podmienky, pošta zásielku nemusí doručiť
Doručovatelia sa pravidelne stretávajú aj s tým, že schránky sú umiestnené za plotom rodinného domu a nie sú prístupné z verejnej komunikácie. V niektorých obciach doručovanie komplikuje aj voľný pohyb psov, čo predstavuje priame ohrozenie doručovateľov.
Funkčná listová schránka musí byť uzamykateľná, má chrániť zásielky pred vplyvmi počasia, zabrániť ich vypadnutiu a byť odolná proti jednoduchému vybratiu zásielok. Ak tieto podmienky nie sú splnené a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie zásielky, pošta je podľa Peterovej oprávnená jej doručenie odmietnuť.
Rovnako dôležitá je dostupnosť schránky a zvončeka. V prípade rodinných domov musia byť umiestnené na hranici oploteného pozemku alebo na mieste prístupnom z verejnej komunikácie. V bytových domoch majú byť schránky umiestnené na prízemí, prehľadne označené menovkami a doplnené funkčnými zvončekmi a označením vchodov.
