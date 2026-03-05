Nové obchodné centrum a nad ním byty. Na Orave vyrastie polyfunkčný projekt, sú za ním Poliaci

V uplynulých rokoch nezažili boom iba rezidenčné projekty, ale tiež retailové parky či obchodné centrá. Tie dnes nemusia byť nutne naviazané iba na väčšie mestá či najfrekventovanejšie oblasti, no čoraz častejšie pribúdajú na okrajoch miest a v satelitných obciach. Plány na nové obchodné jednotky neobchádzajú ani Oravu a dôkazom je napríklad projekt v Tvrdošíne.
Konkrétne v jeho časti Krásna Hôrka, kde by v najbližších rokoch mala vyrásť zaujímavá kombinácia retailu, gastra a bývania. Upozornil na to portál MY Orava.
Stavať chcú Poliaci
Ako z dostupných informácií vyplýva, projekt disponuje súhlasným stanoviskom od príslušných orgánov od zimy 2024. Objekt bude tvorený štyrmi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. V podzemí by sa mali nachádzať skladové priestory a predajne, prvé dve nadzemné podlažia obsadia taktiež obchodné jednotky. Súčasťou plánov je tiež umiestnenie reštaurácie, respektíve kaviarne.
„V spodnej časti bude predajňa, na prvom poschodí, od hlavnej cesty, plánujeme umiestniť z jednej strany kaviareň alebo reštauráciu a priestory na druhej strane ponúkneme na prenájom,“ špecifikoval poľský investor.
Zvyšné poschodia sú klasifikované ako byty, investor hovorí o ich vyššom štandarde. Kto obsadí retailové priestory zatiaľ známe nie je. To je pochopiteľné, nakoľko sa s dokončením počíta až v roku 2028. Celková zastavaná plocha projektu presahuje 1 200 metrov štvorcových. Počet bytových jednotiek by mal byť stanovený na 22, zastúpené budú ako jednoizbové, tak dokonca až päťizbové byty.
Neďaleko postavia aj retailový park
Projekt v Tvrdošíne nie je ani zďaleka jediný, ktorý by mal na Orave v najbližšom období vyrásť. Ako sme vás nedávno informovali, známy developer Primum totiž do obce Nižná prinesie viaceré reťazce a počíta sa aj so supermarketom. Obchodné centrum a supermarket by mali byť umiestnené pri vstupe do obce od Podbielu.
Zastavaná plocha bude predstavovať necelých 8 000 metrov štvorcových – projekt je rozdelený na dva objekty.
Ten prvý bude obsadený supermarketom Billa, v druhom sa počíta s nájomnými priestormi pre šesť ďalších obchodníkov. Konkrétne značky zatiaľ nie sú známe, no vo všeobecnosti sa počíta s lekárňou, drogériou či textilom. Šancu by zároveň mali okrem známych reťazcov dostať aj lokálni predajcovia.
