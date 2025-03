V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci, nový obchod postaví v malej obci. Predajňa by mala vyrásť ešte tento rok

Minulotýždňové otvorenie prvej slovenskej Biedronky sprevádzal pomerne veľký nákupný ošiaľ. K Miloslavovu sa zakrátko pridali tiež Zvolen s Považskou Bystricou, pričom diskontný reťazec nespomaľuje a na mapu pridáva ďalšie lokality. Medzi nimi najnovšie bude aj malá obec na západnom Slovensku.

Okrem Miloslavova, Zvolena a Považskej Bystrice zástupcovia spoločnosti oficiálne potvrdili nové predajne tiež v Nových Zámkoch a Senici. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa ďalej „lienka“ zrejme rozšíri do Liptovského Mikuláša, obce Čierne a aj do lokality okolo Chorvátskeho Grobu. Ako teraz informuje portál MY Topoľčany, svoj obchod by mala otvoriť aj v obci Bošany. Tá patrí do okresu Partizánske.

Z najnovších informácií vyplýva, že obecné zastupiteľstvo schválilo územný plán a výstavbe novej predajne by tak nič nemalo stáť v ceste. Súčasťou developerského tímu by mal byť aj miestny podnikateľ Ján Miškeje, podľa ktorého je cesta k lacnejším potravinám iba tvrdá konkurencia. Príchod reťazca Biedronka teda víta. Pozitívnou správou pre zákazníkov je tiež fakt, že v diskonte budú môcť nakupovať pravdepodobne ešte pred Vianocami.

Ako uviedol portál, pozemok pri cintoríne, kde má nový supermarket vyrásť, už upravujú ťažké stroje. Projekt bude zahŕňať stavbu supermarketu s parkoviskom, ako aj príslušné príjazdové komunikácie. Miestni poslanci boli o týchto skutočnostiach informovaní ešte začiatkom februára. Spoločnosť Jerónimo Martins, ktorá sieť Biedronka prevádzkuje aj v Poľsku, sa zatiaľ k predajni v Bošanoch nevyjadrila.

Kým niektorí obyvatelia ďalšieho predajcu v obci vítajú, miestni podnikatelia sa príchodu konkurencie obávajú. Biedronka by pre nich údajne mohla byť až likvidačná. V Bošanoch, ktoré majú zhruba 4-tisíc obyvateľov, pôsobí okrem lokálnych obchodníkov aj sieť Tesco.

Biedronka bude testovať viacero formátov predajní

Zástupcovia Jerónimo Martins počas otvárania prvej slovenskej predajne načrtli, ako by chceli v tuzemskej expanzii pokračovať. Na Slovensku plánujú otestovať viaceré formáty prevádzok a následne vyhodnotia, ako sa slovenskí zákazníci správajú. „Je to úplne iný trh, nedá sa aplikovať identický model ako v Poľsku,“ uviedli. S tým súvisí tiež spustenie vernostnej aplikácie, na ktorú sa mnohí Slováci pýtali.

Cieľom je otvoriť viacero predajní, vytvoriť si stabilnú klientelu a až následne ju spustiť. Predpokladaný termín sa odhaduje do konca budúceho roka. Zaujímavosťou je, že kompetentní prezradili aj svoj plán na otváranie ďalších obchodov. Do konca roka 2026 by ich u nás chceli mať minimálne 50. Globálne by sa v súčasnosti mali orientovať na okolie svojho logistického skladu vo Voderadoch. Ten má podľa našich informácií kapacitu obslúžiť aj 180 predajní.