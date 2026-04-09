Uzavreli dohodu, ktorú diváci nevideli. Nikol prehovorila o svojom rozhodnutí ohľadom Nicolasa

Diváci si pritom všimli, že obaja pokušitelia mali chémiu s jednou z ružičiek. V prípade Davida to bola Sabina a v prípade Nicolasa to bola Nikol. Diváci pritom oba potenciálne páry podporovali a tak v napätí čakali, či si niektorá zo súťažiacich vezme bielu ružu a rozhodne sa opustiť vilu s jedným z nových ženíchov.
Sabina ostala Adrianovi verná, čo bolo jasné už z ich skoršieho rozhovoru. Preto bola divokou kartou najmä Nikol, keďže po jej rande s Nicolasom diváci zaplavili komentárové sekcie na sociálnych sieťach, aby im dali vedieť, že si prajú, aby boli spolu. Teraz už vedia, či sa ich prosby naplnili.
Hoci najnovšie epizódy ešte neboli odvysielané v televízii, momentálne sú už na VOYO a tak sa Nikol rozhodla na sociálnej sieti prehovoriť viac o svojom rozhodnutí. V 9. časti totiž diváci zistili, že s Nicolasom neodišla a ostala na vile.
Vzájomne sa dohodli
„Chcela som naďalej spoznávať Adriana. Je mi ľúto, že ste tam nevideli viac zostrihov, pretože my sme mali možnosť sa s Nicolasom o tom porozprávať,“ povedala hneď na úvod. Následne vysvetlila, že keďže jej dal Adrian šancu spoznať ho, ona sa rozhodla dať šancu jemu spoznať ju.
„Veľmi by som asi ľutovala, keby som nemala možnosť zistiť, či máme match (pozn. red. zhodu) aj s Adrianom, tak ako som si rozumela s Nicolasom,“ povedala Nikol a pokračovala: „S Nicolasom sme sa dohodli vzájomne, že on mne dáva priestor spoznať Adriana a ja jemu dávam priestor spoznať ostatné baby.“ Podľa jej slov tam totiž boli aj iné dievčatá, ktoré chcel Nicolas spoznať bližšie.
Nikol ďalej povedala, že nemala možnosť Adriana bližšie spoznať, keďže nemali spolu „randíčko“ a že tak nemala šancu zistiť, či si rozumejú, pričom tam šla hlavne pre neho. Navyše s Nicolasom tiež nemali veľa času a priestoru spoznávať sa a pre pár dní s ním nehodlala odísť a obetovať sa, keďže ešte v sebe nemali takú dôveru.
„Ja som tiež nevedela, že Nicolas pôjde domov. Až potom som sa to dozvedela,“ dodala.
Čo sa týka Adriana, tomu povedala, že bolo len fér, že ona a Sabina boli na rande s iným mužom, keďže on chodil na rande neustále a takto „pocítil vlastnú medicínu“.
