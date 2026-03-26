K pokušiteľovi sa hodí viac: Diváci Ruže pre nevestu túžia po nečakanom páre, Adriana vynechali

V Ruži pre nevestu ide do tuhého. Dievčatá sa totiž dočkali dvoch pokušiteľov, zatiaľ čo ženích Adrian pokračuje vo výbere svojej ideálnej partnerky. Po zvrate, keď súťažiace čakali ruže priamo na izbe a zistili tak, že nevypadli, aspoň vedia, že sa majú viac snažiť. Napríklad taká Mercedes si to vzala k srdcu a rozhodla sa prehĺbiť vzťah s Adrianom vo vírivke.
Mersi, Žaneta a Natália sa nakoniec nebalili domov, ale na niekoľkodňové rande. Mersi ho pritom využila naplno a po bozkoch vo vírivke sa rozhodla Adrianovi zaklopať na izbu. Ženích ju pustil dovnútra, no namiesto ďalšej vášne sa dočkal rozhovoru. Ružičku totiž trápilo, že jej neverí, že s nikým nebola rok a jeho poznámka sa jej dotkla.
Zatiaľ čo tak má Adrian plné ruky s týmito ružičkami, ostatné súťažiace sa zas snažia odolať pokušiteľom v podobe dvoch nových ženíchov. V jednom prípade sa však zdá, že diváci chcú, aby súťažiaca podľahla, a všimli si medzi Sabinou a Davidom takú chémiu, akú podľa nich nemá ani s Adrianom.
Nový ženích má úspech
„Je celkom prúser, že noví chlapci, hlavne Dávid, strčili za jeden diel svojím šarmom a charizmou hlavného Bachelora do vačku. Možno by v ďalších edíciách nemali byť hlavné kritérium peniaze, ale bezprostredná, milá a veselá povaha muža,“ skonštatovala pobavená diváčka v komentároch.
Davida diváci mohli vidieť na rande so Sabinou, ktorá patrí medzi favoritky divákov prakticky od začiatku a zdalo sa, že má chémiu aj s Adrianom. Teda, až do momentu toho rande, keďže po ňom diváci videli lepšie spojenie medzi ňou a spomínaným pokušiteľom.
David pritom mnohým divákom pripomínal Rasťa z predošlej série a o to viac im bol sympatický. V niektorých prípadoch dokonca viac ako súčasný bachelor Adrian. „Trošku mi v tomto diele chýbala u Adriana galantnosť. Rasťo sa mohol pretrhnúť, aby sa správal galantne, Adrian by ich nechal popadať z vlaku. David je veľký sympaťák,“ opísala napríklad diváčka.
Z týchto prirovnaní rýchlo premostili k chémii Sabiny a Davida. „Hodia sa k sebe a myslím si, že aj tá konverzácia medzi nimi bola iná viac zaujímavejšia, prirodzenejšia. Priznám sa, že ako čítam komentáre, tak naozaj mi príde, že tak ako Rasťo z minulej série a tiež Dávid, tak Adrián sa im nemôže rovnať hlavne po tej stránke, kedy je muž gentleman. Dávid na obrazovke bol iba niekoľko minút, ale úprimne? Povedal viac a aj ukázal viac zo seba, sympatický chalan,“ zhodnotila diváčka.
Ďalšie komentáre rovno zneli: „Sabina by mala odísť zo šou s Davidom. To je muž pre ňu.“ alebo „Dúfam, že ste spolu.“
