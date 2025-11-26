Superlacný reťazec Action otvára ďalšiu predajňu: Mieri do tohto mesta, no má ďalšie plány. Vieme, kam bude expandovať

Foto: Action

Martin Cucík
Reťazec Action
Okrem Podunajských Biskupíc a OC Central Action pripravuje nové pobočky napríklad v Žiari nad Hronom či Košiciach.

Action, diskontná sieť s nepotravinovým tovarom, otvorí 27. novembra svoju šiestu predajňu v Bratislave. Na Slovensku bude mať už 43 predajní.

Nová, priestranná a ľahko prístupná predajňa s rozlohou 785 m² sa bude nachádzať v Podunajských Biskupiciach na adrese Akad. mal. Jozefa Nagya.Obyvatelia Bratislavy a okolia tak budú môcť objaviť jedinečný koncept Action – 6 000 kvalitných a čoraz udržateľnejších výrobkov v 14 produktových kategóriách,“ uviedla Nina Černá z agentúry Best Communications, ktorá reťazec zastupuje.

Spoločnosť je známa bohatým sortimentom

Ako ďalej uviedla, produkty v predajní sa pravidelne obmieňaju a holandský reťazec zamestnáva vyše 74 000 ľudi po celej Európe.

Každý týždeň spoločnosť prináša až 150 nových produktov, vďaka čomu je sortiment neustále dynamický, aktuálny a prispôsobený potrebám aj preferenciám rôznorodých zákazníkov.Action v súčasnosti prevádzkuje viac než 2 750 predajní v celej Európe a zamestnáva vyše 74 000 ľudí,“ dodala Černá.

Foto: Action

V expanzii plánujú pokračovať

Okrem Podunajských Biskupíc a OC Central Action pripravuje novú pobočku napríklad v Žiari nad Hronom, tá by sa mala otvoriť začiatkom decembra. Prednedávnom otvorili druhú pobočku v Košiciach, kde disponujú už dvoma predajňami. Aktuálne sa špekuluje napríklad aj o druhej prevádzke v Banskej Bystrici, tieto informácie však zatiaľ potvrdené neboli.

