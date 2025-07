Útok na jediný kostol v Gaze: Zahynuli dve ženy, zranený je aj kňaz blízky pápežovi. Izrael zodpovednosť odmieta

Dve ženy zahynuli pri útoku na Kostol Svätej rodiny v meste Gaza, ku ktorému došlo vo štvrtok ráno. Uviedol Latinský patriarchát Jeruzalema. O dvoch mŕtvych informoval aj úrad civilnej ochrany v Gaze. Médiá krátko predtým písali len o viacerých zranených vrátane tamojšieho kňaza.

Izrael zodpovednosť za útok popiera, uvádza TASR podľa agentúr AP, AFP a stanice Sky News. Zranený kňaz Gabriel Romanelli mal blízky vzťah so zosnulým pápežom Františkom. Zasiahnutý kostol je zároveň jediným katolíckym kostolom v Pásme Gazy. Pri útoku, ktorý svedkovia opísali ako ostreľovanie z izraelského tanku, došlo k materiálnym škodám.

Izrael zodpovednosť za útok poprel, pričom tvrdí, že „nikdy neútočí“ na náboženské miesta. Z útoku židovský štát medzičasom obvinila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Útoky na civilné obyvateľstvo, ktoré Izrael predvádza už niekoľko mesiacov, sú neprijateľné. Žiadna vojenská akcia nemôže ospravedlniť takýto prístup,“ povedala.

