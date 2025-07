Hudobný svet v slzách: Vo veku 87 rokov zomrela slávna speváčka, jej hit pozná úplne každý

Hudobný svet zasiahla smutná správa. Vo veku 87 rokov zomrela legendárna americká speváčka Connie Francis, ktorá sa preslávila hitmi ako Pretty Little Baby či Stupid Cupid. Práve prvá spomínaná skladba zažíva v posledných mesiacoch nečakaný návrat. Stal sa z nej virálny hit na TikToku aj Instagrame, kde ju používa tisíce tvorcov v krátkych videách.

Správu o úmrtí speváčky zverejnil vo štvrtok dopoludnia na Facebooku jej blízky priateľ Ron Roberts. „S ťažkým srdcom a veľkým smútkom vám oznamujem, že včera v noci zomrela moja drahá priateľka Connie Francis. Viem, že by súhlasila s tým, aby sa jej fanúšikovia túto smutnú správu dozvedeli ako prví,“ napísal.

Trpela veľkými bolesťami

Podľa britského denníka Mirror bola Connie Francis len niekoľko týždňov pred smrťou hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti. Trpela neznesiteľnými bolesťami v oblasti panvy a pohybovala sa pomocou invalidného vozíka. Moderátor Cousin Brucie prezradil, že išlo o veľmi vážny zdravotný stav, ktorý ju dlhodobo vyčerpával. Aj napriek tomu sa ešte začiatkom júla prihovorila svojim fanúšikom na sociálnych sieťach.

„Dnes sa po dobrej noci cítim oveľa lepšie a chcela by som túto príležitosť využiť na to, aby som vám všetkým popriala šťastný Deň nezávislosti,“ odkázala.

Jej hlas znie aj v populárnej piesni Lucie Bílej

Ako upozorňuje web The Sun, Connie Francis sa do dejín populárnej hudby zapísala najmä hitom Pretty Little Baby z roku 1962. Po vyše šesťdesiatich rokoch od jeho vydania zažíva tento romantický song druhú vlnu slávy, tentoraz vďaka sociálnym sieťam. Speváčka sa len nedávno priznala, že ju tento virálny úspech veľmi teší a cíti sa ním nadšená a ohromená.

Ďalším známym hitom je pieseň Stupid Cupid, ktorú si mnohí poslucháči môžu spájať aj so slovenským či českým prostredím. V našich končinách ju preslávila Lucie Bílá, ktorá ju naspievala v energickej verzii pod názvom Amor magor.

Zbohom legende

Connie Francis patrila medzi najpopulárnejšie speváčky päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Jej hlas znel v rádiách po celom svete a jej piesne často zaznievali z gramofónov aj televíznych obrazoviek. Bola známa nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe, kde si získala milióny fanúšikov.

Aj keď jej sláva časom utíchla, jej hlas a hudba sa vďaka digitálnej dobe opäť dostali k mladým poslucháčom. A to aj desaťročia po vydaní originálov. Odchod Connie Francis je stratou pre hudobný svet, no jej piesne budú znieť ešte dlho. A ako ukazuje úspech na TikToku, jej hlas má silu osloviť aj generáciu, ktorá sa narodila dlho po čase jej najväčšej slávy.