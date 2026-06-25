Pápež poslal na pomoc Venezuele 100 000 eur: Pomocnú ruku je pripravená podať aj OSN a Európska únia

Pápež Lev XIV. venoval Venezuele postihnutej zemetrasením „počiatočnú“ finančnú pomoc vo výške 100 000 eur, oznámil vo štvrtok Vatikán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Príspevok je určený na podporu záchranných prác
Finančné prostriedky pochádzajú z Apoštolskej almužny – vatikánskeho úradu, ktorý v mene pápeža vykonáva charitatívnu činnosť a poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi. Ide o „počiatočný príspevok“ určený na podporu záchranných prác, uviedol spravodajský web Vatican News.
Eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová vo štvrtok informovala, že aj Európska únia prostredníctvom svojich partnerov poskytuje pomoc Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Lahbibová dodala, že Európska komisia situáciu vo Venezuele monitoruje prostredníctvom svojich pracovníkov a partnerov v teréne a v prípade potreby je pripravená svoju pomoc posilniť.
Agentúra DPA doplnila, že podľa EK sa na pomoci pri odstraňovaní následkov zemetrasení podieľa aj Červený kríž, ktorý vo Venezuele vykonáva záchranné operácie. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa medzičasom vyjadrili sústrasť rodinám obetí prírodnej katastrofy. Costa zdôraznil, že Európska únia je pripravená podporiť záchranné a humanitárne operácie a pomôcť Venezuele vyrovnať sa s následkami zemetrasení.
Pomocnú ruku je pripravená podať aj OSN
Organizácia Spojených národov (OSN) je taktiež pripravená poskytnúť Venezuele postihnutej zemetrasením pomoc, uviedol vo štvrtok riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher. Zároveň zdôraznil, že záchranné práce si budú v nasledujúcich dňoch vyžadovať rozsiahle spoločné úsilie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sme plne mobilizovaní na podporu obyvateľov Venezuely,“ uviedol vo vyhlásení Fletcher. Dodal, že vo štvrtok ráno hovoril s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou a úrad v súčasnosti posudzuje, čo krajina potrebuje. Humanitárna agentúra OSN OCHA medzičasom „koordinuje rýchle nasadenie mestských pátracích a záchranných tímov z celej medzinárodnej komunity“, uviedol Fletcher. „Vysielam rýchly zásahový tím, ktorý posilní tím OCHA v krajine,“ dodal.
Humanitárna pomoc bola potrebná už pred zemetrasením
Fletcher tiež poukázal na to, že už pred zemetrasením potrebovalo humanitárnu pomoc takmer osem miliónov ľudí vo Venezuele. Riaditeľ OCHA zároveň privítal medzinárodnú pomoc a podporu, ktorú už postihnutej krajine prisľúbilo viacero štátov. Švajčiarska vláda medzičasom tiež oznámila, že do Venezuely vyšle svoj záchranný tím a niekoľko ton vybavenia. Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že zmobilizovalo „švajčiarsky záchranný reťazec pozostávajúci z 80 členov, z ôsmich záchranných psov a z 18 ton záchranného vybavenia.
„Keďže venezuelský vzdušný priestor je pre väčšinu európskych leteckých spoločností uzavretý, v súčasnosti prebiehajú snahy o čo najskoršie zorganizovanie letu na prepravu švajčiarskych záchranných tímov a ich vybavenia,“ dodal rezort.
V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej ako minútu nasledovalo druhé so silou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP. O život prišlo najmenej 164 ľudí, zranenia utrpelo takmer 1 000 ďalších.
Občania Slovenska o pomoc nežiadali
V súvislosti so zemetraseniami vo Venezuele sa na príslušné zastupiteľské úrady ani na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neobrátil so žiadosťou o konzulárnu asistenciu žiadny slovenský občan. TASR o tom informoval rezort diplomacie.
„Občania SR, ktorí zaregistrovali svoj pobyt vo Venezuele v systéme dobrovoľnej registrácie pred cestou, sú v poriadku, resp. opustili Venezuelu ešte pred samotným zemetrasením,“ uviedli z tlačového odboru ministerstva. Situáciu vo Venezuele MZVEZ monitoruje a je pripravené v prípade potreby slovenským občanom v núdzi pomôcť.
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