“Kto ako prvý skočí z 8-metrovej veže?”: Organizátori festivalu Rock pod Kameňom ukázali areál

Festival Rock pod Kameňom sprevádzajú nemalé komplikácie. Organizátori napokon ukázali vo videu na sociálnej sieti areál, kde sa má podujatie konať. Vody a jedla je vraj dostatok.
Organizátori ukázali areál
Hoci na záberoch je možné vidieť pódium, cisternu s vodou aj 8-metrovú vežu, z ktorej môžu návštevníci skákať na nafukovaciu plošinu, zatiaľ stále nie je celkom jasné, ako bude festival vyzerať. Organizátori iba včera zverejnili line-up na dnes, pričom ten na piatok a sobotu je stále nejasný. Svoju účasť po mimoriadne nezvyčajnom správaní organizátorov zrušili napríklad legendárni Black Eyed Peas, Michal David či Europe, a s rovnakým oznámením dnes prišla aj skupina Modus, ktorú organizátor včera potvrdil na dnešný večer.
Novinkou je, že ak ste si zakúpili len jednodňový lístok na festival, bude Vám platiť na všetky tri dni festivalu. Podľa organizátorov ide o “kompenzačný krok jednodňových lístkov a to v podobe, že všetky jednodňové vstupenky odteraz platia na VŠETKY 3 dni festivalu,” napísali na sociálnej sieti. Čo však majú robiť a čo si majú o tomto rozhodnutí myslieť ľudia, ktorí majú kúpené 3-dňové lístky, nie je jasné.
Kapely zrušili účasť
Kapela Modus o tom informovala na sociálnej sieti. “Skupina Modus oznamuje, že ich dnešné plánované vystúpenie na festivale Rock pod Kameňom sa neuskutoční. Naše účinkovanie na tomto festivale bolo dohodnuté už rok vopred, v úplne inom kontexte a za iných okolností, než aké nastali v posledných dňoch,” píše kapela. Organizátori reagovali po začatí festivalu informáciou, že museli koncerty organizačne prekopať. Namiesto Modusu zahrá dlhší set úvodná kapela.
Podobne sa vyjadrila aj kapela Vojdi Band, ktorá mala vystúpiť v sobotu. “Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany usporiadateľa skupina Vojdi nevystúpi na festivale Rock pod Kameňom v Belej nad Cirochou dňa 27. 6. 2026.”
“Po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie, ktorá sa menila doslova z hodiny na hodinu, sme sa rozhodli naše vystúpenie zrušiť. Hudba bola pre nás vždy priestorom, ktorý spája ľudí bez rozdielov, názorov či presvedčení. Veríme, že jej sila má zostať slobodná, úprimná a otvorená pre každého. Vzhľadom na spôsob organizácie a okolnosti, ktoré festival v posledných dňoch sprevádzajú, nechceme, aby bolo meno Modus s touto situáciou spájané.” Ďalšou novinkou je, že festival na poslednú chvíľu finančne podporila aj vláda, a to sumou 80-tisíc eur. Informáciu potvrdil samotný premiér Fico na včerajšej tlačovej konferencii a dodal, že je pripravený na kritiku.
Kde sú ľudia?
Rock pod kameňom chcel pritom tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween, ktoré mali už najbližší víkend vystúpiť v Belej nad Cirochou. Či však naozaj vystúpia, je zatiaľ otázne.
Nové informácie pritom organizátori pridávali každú chvíľu a všetci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať, keďže sa má festival oficiálne začať už dnes. Najprv totiž oznámili, že “Už naozaj čoskoro začneme ohlasovať line up a ostatné informácie” a potom organizátori potvrdili prvé meno, ktoré na festivale vystúpi – DROWNING POOL. O pár hodín neskôr sme sa konečne dozvedeli viac.
Niektorí ľudia v komentároch na sociálnej sieti vyjadrili názor, že to pod pódiom ostane prázdne. Ďalší sa pýtajú, či tam príde dohromady aspoň 10 ľudí. “Nemala už o 16:00 hrať prvá kapela? A fanúšikov nikde,” píše sa v jednom z komentárov. “Areál parádny a kapely žiadne,” smutne dodáva ďalší komentujúci.
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