Pri základnej škole v Bratislave sa mal pohybovať ozbrojený muž: Polícia preveruje situáciu

Bratislavská krajská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti Základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Vo štvrtok mali neznámeho muža spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom mali údajne počuť aj výstrely. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Polícia prijala túto informáciu vo štvrtok po 13.00 h. „Viaceré hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V boli okamžite vyslané na miesto a vykonali potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia,“ uviedol Szeiff. Policajti aktuálne preverujú hodnovernosť tohto oznámenia.
„Informácie, ktoré doteraz prijali, neboli doposiaľ na mieste vykonanými opatreniami polície potvrdené,“ povedal policajný hovorca. Ako dodal, bezprostredné nebezpečenstvo pre verejnosť aktuálne nehrozí.
Polícia sa obracia na verejnosť
Pri udalosti zasahujú aj hliadky Mestskej polície (MsP) v Bratislave. „Policajný zbor si vyžiadal aj naše hliadky, ktoré spolupracujú pri hľadaní muža so zbraňou,“ povedal pre TASR vedúci oddelenia komunikácie MsP Peter Borko s tým, že podľa jeho informácií sa hodnovernosť oznámenia udalosti zatiaľ nepotvrdila.
V tejto súvislosti sa polícia obracia aj na verejnosť. Ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami týkajúcimi sa predmetného oznámenia, prípadne spozorovali v blízkosti uvedenej lokality pohyb osoby so zbraňou, polícia ich žiada, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158.
Polícia prosí o pomoc aj pri vyšetrovaní ďalšieho prípadu
O pomoc prosí polícia aj pri pátraní po páchateľovi, ktorý sa ohavným spôsobom pokúsil zbaviť psa. Doposiaľ neznámy páchateľ umiestnil psa čiernej farby do bieleho vreca z plastovej tkaniny, ktoré zviazal zeleným drôtom a následne priviazal k oploteniu pri asfaltovej ceste vedúcej k obecnému smetisku. Psovi sa podarilo z vreca čiastočne vyslobodiť prehrýzaním materiálu, pričom mu z vreca trčala hlava.
Na nebezpečnú situáciu upozornil občan, ktorý psa objavil, miesto fotograficky zdokumentoval, zviera z vreca vyslobodil a prostredníctvom tiesňovej linky 158 privolal políciu. „Následne si psa prevzal starosta obce a zabezpečil jeho umiestnenie do obecného koterca,“ uviedla polícia.Vyšetrovateľ odboru environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat v štádiu pokusu. Polícia vyzýva svedkov udalosti i osoby, ktoré disponujú akýmikoľvek informáciami k stotožneniu páchateľa, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 158 alebo zaslali informácie na e-mailovú adresu [email protected].
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