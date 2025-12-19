Utekajte do obchodov, robte si zásoby: Maslo je výpredajový hit, jeho cena náhle klesla. Stojí smiešnu sumu

Maslo sa v predvianočnom období dostalo do pozície, ktorú si spotrebitelia dlho nepamätajú. V obchodoch sa objavuje za extrémne nízke ceny, v niektorých prípadoch dokonca pod hranicou jedného eura. Dôvodom je výrazný prebytok masla na európskom trhu, ktorý postupne stláča cenu na úplné minimum.
Podľa informácií portálu TV Markíza je masla v Európe viac, než je trh schopný absorbovať. Nadprodukcia trvá už niekoľko mesiacov a jej dôsledky dnes vidia aj slovenskí zákazníci priamo na cenovkách v obchodoch.
Prebytok masla tlačí ceny na historické dno
Európsky trh zaplavili zásoby, ktoré vznikli kombináciou zvýšenej výroby a slabšieho dopytu. Výrobcovia reagovali na minuloročné výkyvy cien tým, že masla vyrobili viac. K tomu sa pridali aj dodávky mlieka a mliečnych výrobkov zo Spojených štátov a z Nového Zélandu. Výsledok je viditeľný na prvý pohľad.
V slovenských reťazcoch sa 82-percentné maslo objavilo v akciách za 88 či 95 centov. Slovenské maslo sa síce predáva o niečo drahšie, no aj jeho cena sa pohybuje výrazne nižšie než v predchádzajúcich rokoch, často len mierne nad hranicou 1,5 eura.
Farmári protestujú, maslo sa predáva pod výrobnými nákladmi
Kým spotrebitelia lacné maslo vítajú, poľnohospodári hovoria o vážnom probléme. V Nemecku pred pár dňami vyšli farmári do ulíc s traktormi, aby upozornili na ceny, ktoré podľa nich ohrozujú samotnú existenciu výroby.
Maslo zlacnelo prakticky v celej Európe a tempo poklesu cien je nezvyčajne rýchle. Podľa odborníkov sa trh nachádza na hranici historických miním. „Ak by takýto prebytok pretrvával dlhšie, cena sa môže ešte znížiť, ale dá sa povedať, že sa teraz dotýkame historických miním,“ vysvetľuje pre TV Markízu predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič.
Lacná cena skrýva riziko, na ktoré si treba dať pozor
Extrémne zľavy nemusia automaticky znamenať výhodný nákup. Keďže sa vypredávajú aj staršie zásoby, mliekari upozorňujú spotrebiteľov, aby si dôsledne kontrolovali dátum spotreby. V obchodoch sa totiž stále dá nájsť maslo, ktorému záruka skončí už o niekoľko dní. V Česku sa objavili upozornenia na možný predaj rozmrazeného masla zo zahraničných zásob, napríklad z Poľska, Belgicka či Holandska.
Diskontný reťazec Biedronka sa v posledných dňoch stal jedným z najvýraznejších príkladov toho, ako hlboko klesli ceny masla. Ako sme vás informovali včera, reťazec na Slovensku otvoril ďalšie dve nové predajne a zároveň ponúkol maslo za cenu, ktorá výrazne podčiarkuje aktuálny prebytok tejto potraviny na trhu.
82-percentné maslo v 200-gramovom balení predáva za 95 centov, teda hlboko pod hranicou jedného eura, čo ešte prednedávnom pôsobilo nepredstaviteľne. Maslo za 95 centov sa stalo hlavným lákadlom a ľudia ho nakupovali aj vo veľkých množstvách. Niektorí si ho odnášali po desiatkach kusov, čo krátko po otvorení predajne spomalilo obsluhu pri pokladniach.
Vyskúšali sme aj štátny porovnávač cien potravín
Ceny masla sme si pozreli v štátnom porovnávači cien potravín, ktorý ešte donedávna nefungoval, dnes však už úspešne zhromažďuje aktuálne ponuky jednotlivých reťazcov. Toto jeho porovnanie ukázalo výrazné rozdiely medzi diskontmi a klasickými obchodmi. Najnižšie ceny aktuálne ponúkajú Kaufland, Billa, Lidl, Tesco a Fresh Plus, kde sa 82-percentné maslo v závislosti od značky a balenia predáva približne od 1,19 do 1,85 eura.
Naopak, značkové a slovenské maslá v tých istých reťazcoch, najmä v Bille a Tescu, sa často pohybujú nad hranicou 2,5 eura za 250 gramov. Porovnanie tak potvrdzuje, že tlak na cenu je najvýraznejší pri privátnych značkách a akciových produktoch, zatiaľ čo prémiové maslá si stále držia vyššiu cenovú úroveň.
