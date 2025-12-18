Biedronka dnes na Slovensku otvára dve nové predajne. V malej obci ľudí pobláznilo maslo za 95 centov

Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec dnes na mapu Slovenska pridal ďalšie dve lokality, celkovo už u nás prevádzkuje 12 predajní.

Len nedávno sme vás informovali o tom, že Biedronka na Slovensku otvorila predajňu s poradovým číslom 10. Konkrétne sa tak stalo v Myjave, pričom ešte pred Vianocami stihla spoločnosť Jerónimo Martins zákazníkom sprístupniť ďalšie dve pobočky – v Malinove a Senici.

V Senici ide už o druhú prevádzku nového reťazca, v obci neďaleko Bratislavy zase Biedronka prirodzene doplní silnú občiansku vybavenosť a pôsobiť tu bude po boku konkurencie ako Billa či Lidl.

Cieľom je viac ako 50 predajní

Pri marcovom otváraní prvej slovenskej predajne v Miloslavove zástupcovia reťazca avizovali smelé plány. Podľa nich chceli pod Tatrami do konca roka 2026 otvoriť zhruba 50 pobočiek. Prvý nekompletný rok však priniesol o niečo pomalšiu expanziu – spoločnosti sa podarilo do dnešného dňa sprístupniť 12 predajní.

Tie sa aktuálne nachádzajú v Miloslavove, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Revúcej, Leviciach, Myjave, dvakrát vo Zvolene, dvakrát v Senici a napokon tiež v Malinove.

Z dostupných informácií je ale zrejmé, že Biedronka už pracuje na nových obchodoch aj v ďalších lokalitách. V blízkosti hlavného mesta ide napríklad o obce Tomášov, Zlaté Klasy či Chorvátsky Grob, predajne s logom lienky by mohli pribudnúť tiež v Žiline, Gbelciach, Nesvadoch, Bošanoch, Kostolných Kračanoch, Čiernom, Alekšinciach, Dudinciach, Zemianskej Olči, Veličnej či Mostovej.

S výnimkou Žiliny sa teda Jerónimo Martins zatiaľ krajským mestám vyhýba. Rovnako tak je zatiaľ ticho okolo predajní na východnom Slovensku. Tie by sa mali zrejme rozvíjať až po dobudovaní ďalšieho logistického centra, keďže to súčasné sa nachádza vo Voderadoch pri Trnave a aj keď je schopné obhospodáriť až 180 prevádzok, logisticky by pre východ išlo o náročné a neefektívne riešenie.

V Malinove ľudí pobláznilo maslo za 95 centov

Na otvorení v obci Malinovo sme boli prítomní aj my. Biedronka tu sprístupnila svoju predajňu verejnosti ráno o 9:00 hod., pričom už pred otvorením bolo na parkovisku prítomných niekoľko ľudí. Pochopiteľne, podobný ošiaľ ako v neďalekom Miloslavove sa nekonal.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky s pribúdajúcimi minútami pribúdali aj zákazníci. Už počas prvej hodiny sa ich v predajni premleli desiatky a najväčším lákadlom bolo jednoznačne akciové maslo. To aktuálne „lienka“ predáva v 200-gramovej 82 % verzii za 95 centov.

Niektorí zákazníci ho brali aj v desiatkach kusov, čo len pár minút po otvorení paralyzovalo jednu z pokladníc. „Tu to bude nadlhšie, radšej si prejdite vedľa,“ odkázala nám pokladníčka, ktorá mala plné ruky práce s blokovaním niekoľkých kartónov masla.

Čo sa týka konkrétnej polohy pobočky v obci Malinovo, lokalizovaná je na pozemku medzi polyfunkčnou budovou a čerpacou stanicou OMV, pri vjazde do obce v smere od Bratislavy. Úpravy pozemku a stavebné práce začali ešte počas septembra. V Senici zase reťazec otvoril obchod v južnej časti mesta – na ulici Kaplinské pole.

