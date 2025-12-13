Ľuďom mal šetriť peniaze, stále však nefunguje. Štátny porovnávač cien je aj dnes mimo prevádzky

V piatok sme vás informovali o tom, že ministerstvo financií (MF) SR spustilo prevádzku porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk aj s novými funkcionalitami. Informoval o tom samotný minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Následne však prišli technické problémy, ktoré boli pripísané kybernetickému útoku.
Pôvodná pilotná verzia bola spustená počas júla aktuálneho roka. Občania si mali možnosť pomocou porovnávača podľa ministra porovnať ceny a reálne ušetriť peniaze, pričom sľuboval, že tak budú vedieť ušetriť. Krátko po oznámení spustenia vylepšeného porovnávača cien potravín však prišla správa, že stránka je nefunkčná. V stanovisku Ministerstva financií SR sa uvádza, že dôvodom je kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska.
„Spustenie ostrej prevádzky porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk s novými funkcionalitami zmaril cielený a koordinovaný kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska. Predbežne to identifikovali experti Ministerstva financií SR a DataCentra,“ uviedol rezort financií.
Ako sa zdá, problém stále nebol odstránený a porovnávač cien nefunguje ani deň po skazenej prezentácii. Ďalšie informácie momentálne nie sú známe. Samotný portál stál približne 160-tisíc eur, pričom jeho ročná prevádzka vyjde na necelých 17-tisíc eur.
