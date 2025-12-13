Ľuďom mal šetriť peniaze, stále však nefunguje. Štátny porovnávač cien je aj dnes mimo prevádzky

Foto: TASR - Martin Baumann

Jakub Baláž
V piatok chcel štátny porovnávač cien odprezentovať minister financií Ladislav Kamenický. Technické problémy pretrvávajú aj počas soboty.

V piatok sme vás informovali o tom, že ministerstvo financií (MF) SR spustilo prevádzku porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk aj s novými funkcionalitami. Informoval o tom samotný minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Následne však prišli technické problémy, ktoré boli pripísané kybernetickému útoku.

Pôvodná pilotná verzia bola spustená počas júla aktuálneho roka. Občania si mali možnosť pomocou porovnávača podľa ministra porovnať ceny a reálne ušetriť peniaze, pričom sľuboval, že tak budú vedieť ušetriť. Krátko po oznámení spustenia vylepšeného porovnávača cien potravín však prišla správa, že stránka je nefunkčná. V stanovisku Ministerstva financií SR sa uvádza, že dôvodom je kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska.

„Spustenie ostrej prevádzky porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk s novými funkcionalitami zmaril cielený a koordinovaný kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska. Predbežne to identifikovali experti Ministerstva financií SR a DataCentra,“ uviedol rezort financií.

Reprofoto: cenyslovensko.sk

Ako sa zdá, problém stále nebol odstránený a porovnávač cien nefunguje ani deň po skazenej prezentácii. Ďalšie informácie momentálne nie sú známe. Samotný portál stál približne 160-tisíc eur, pričom jeho ročná prevádzka vyjde na necelých 17-tisíc eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stránka je nefunkčná: Porovnávač cien čelí kybernetickému útoku, potvrdilo to ministerstvo financií

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac