Úprimné priznanie finalistu SuperStar, ktoré mnohých prekvapí. Mohol skončiť inak, kedysi chcel skúsiť jednu vec

Každý, kto raz zájde na nejaký muzikál, týmto zážitkom žije ešte dlhé obdobie. Dostane ho nielen samotný dej, ale aj vynikajúci spev a výkony talentovaných hercov. Na jeden z nich sa vybral aj bývalý účastník SuperStar, ktorý sa priznal, že je to preňho trochu netradičné. Nezvykne totiž chodievať na muzikály, no spravil výnimku, a aby toho nebolo málo, priznal zároveň jednu vec, o ktorej vedel málokto.

Nová scéna v Bratislave bola nedávno plná mnohých známych tvárí, ktoré si nenechali ujsť muzikál Cats, jedno z najznámejších diel z pera A. Loyd Webera. Objavil sa tam aj Samuel Tomeček, ktorého fanúšikovia poznajú z účinkovania v talentovej speváckej šou SuperStar. Ako priznal v rozhovore pre Topky, išlo o výnimočný večer, keďže veľmi dlho nebol na žiadnom muzikáli. „Konečne po tisíc rokoch som sa dostal… Konečne som si vstúpil do svedomia – pozrieť naozaj skvelé inscenácie, ktoré sú na Novej scéne,“ uviedol spevák.

Treba na to veľa energie

Na muzikál sa vybral aj z osobného dôvodu, a to konkrétne pre ľudí. „Keďže tu spieva moja sesternica a hrá tu môj bubeník, tak vždy počúvam iba samé chvály – a konečne už na vlastné oči a uši som to videl aj ja,“ povedal nadšene spevák, ktorý tvorí pár so známou tvárou z reality šou Ruža pre nevestu a influencerkou Beátou Rusnákovou.

Zaujímavé však bolo Samove vyjadrenie, ktoré súviselo s jeho účinkovaním v muzikáli. Kedysi sa s touto myšlienkou pohrával, ale potom si to rozmyslel, keďže pochopil, že to vôbec nie je jednoduché. „Mal som kedysi také tendencie, že by som aj skúsil, ale vidím, že je to veľká makačka a nemohol by som potom robiť to, čo robím,“ poznamenal spevák, ktorý sa sústredí na niečo iné. „To chce celého človeka. Neviem, koľko by som musel energie venovať tomu, aby som toto dal. Nikdy nehovor nikdy, ale mám iné priority,“ doplnil umelec, ktorý sa vybral na predstavenie so svojou mamou.

Zjavne prežíva spevák príjemné obdobie vo svojom živote a darí sa mu nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Uvidí sa, či už prezradí detaily zo vzťahu s Beátou, na ktoré sú mnohí jeho priaznivci zvedaví.