Odhalenie, na ktoré všetci diváci Dunaja, k vašim službám čakali: Osud týchto postáv sa výrazne skomplikuje

V Dunaji, k vašim službám nie je nič náhodné. Dokonca aj detaily, ktoré najprv vyzerajú ako nedoriešené či zabudnuté, sa nakoniec vždy pripomenú, ako sa ukázalo aj pri scéne Kláry a Kudličku, o čom sme vás informovali v článku. Teraz sa konečne diváci dočkali rozuzlenia ďalšej zápletky.

Prešlo už niekoľko mesiacov, odkedy sa diváci prvýkrát začali sťažovať na postavu Anny, ako sme vás aj informovali v článku. Odkedy totiž unikla z transportu a začala sa skrývať v dome, začal sa komplikovať život nielen jej rodine, ale tiež Magde, ktorá u nich pracovala. Divákom navyše prekážalo, že hoci je celé dni doma, varenie a starostlivosť o domácnosť naďalej necháva na Magdu.

Osud ju nakoniec dobehol

Anna sa dlhé dve série ukrývala v skrini. Najprv trávila viac času aj v kuchyni, no po tom, ako k Urbanovcom začali chodiť nepozvané návštevy a ona sa rýchlo musela skryť, začala si dávať väčší pozor. Teda aspoň na chvíľu. Predtým, než začala kašľať a znova sa situácia neskomplikovala. Navyše potom prišiel okamih, keď zistila, ako je to s Magdou a Lackom a snažila sa zachrániť ich vzťah. Vybehla do ulíc a znova všetkých svojím riskantným krokom ohrozila.

Nie div, že sa z Anny rýchlo stala nie veľmi obľúbená postava a okrem toho diváci neskôr začali tvrdiť, že ju tam tvorcovia umelo držia a naschvál zabudli na jednu zo zápletiek. Walter Klaus totiž videl Annu v Tatrách, a tak všetci čakali, že ju rýchlo znova nájde a pomstí sa jej za takúto odvahu, no nestalo sa tak.

Zdalo sa, že je Anna nedotknuteľná, no posledná odvysielaná epizóda ukázala opak. Najprv sa totiž v Dunaji objavili „priatelia“, s ktorými sa Urbanovci zoznámili v Tatrách a potom ich Tereza doviedla priamo k nim domov. Tam však stretli Magdu, ktorú nepoznali a ostali v šoku. Neskôr sa im ponúkol ešte šokujúcejší pohľad, keď zbadali Magdu s Lackom.

Nie je to však ich podozrenie, ktoré skomplikuje Anninu situáciu. Ukážka na konci epizódy totiž ukazuje Terezu, ako sa zhovára so zákazníčkou, a tá jej povie o niekom, kto skončil vo väzení vďaka tomu, že schovával v obývačke za stenou židovskú rodinu. Navyše jej táto žena vysvetlila, že na to, aby to mohli urobiť, museli vytvoriť nový priestor a jediné, čo tomu nasvedčovalo už na prvý pohľad, bolo, že sa ich obývačka náhle zmenšila.

Pohľad Terezy jasne napovedal, že si spojila dve a dve a uvedomila si, kde rovnakú situáciu zažila. Je tak len otázkou času, ako s touto informáciou naloží a či s tým najprv konfrontuje Magdu, alebo pôjde rovno za Holubcom a gardistami.