Uniknúť z vojny a zachovať si tvár: Spojené štáty podľa Iránu uviazli a hľadajú východisko

Americký prezident Donald Trump

SITA
Tomáš Čapák
Teherán tvrdí, že Washington hľadá spôsob, ako uniknúť z vojny a zároveň si zachovať tvár.

Spojené štáty hľadajú spôsob, ako uniknúť z vojny a zachovať si pri tom tvár, vyhlásilo v sobotu iránske ministerstvo obrany v reakcii na cestu amerických vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu, kde majú údajne rokovať s iránskou delegáciou.

„Naša vojenská sila je dnes dominantná a nepriateľ hľadá spôsob, ako si zachovať tvár pri úniku z vojnového bahna, v ktorom uviazol,“ citovala hovorcu rezortu obrany štátna agentúra ISNA.

Návrhy na ukončenie vojny

Iránky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí pricestoval do Pakistanu už v piatok, ale jeho ministerstvo podľa iránskych médií odmieta, že by malo dôjsť k priamym rokovaniam s americkými predstaviteľmi. Štátna televízia informovala, že sa Arakčí neplánuje stretnúť s Američanmi a Islamabad má slúžiť len na „odovzdanie“ iránskych návrhov na ukončenie vojny.

minister arakci
Foto: SITA AP Photo/Khalil Hamra

Washington naopak tvrdí, že Teherán požiadal o osobné rokovania. „Iránci sa ozvali – presne tak, ako ich na to prezident vyzval – a požiadali o tento osobný rozhovor,“ uviedla v piatok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán pripravuje ponuku, tvrdí Donald Trump. Tá by mala vyhovieť požiadavkám USA

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac