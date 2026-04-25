Uniknúť z vojny a zachovať si tvár: Spojené štáty podľa Iránu uviazli a hľadajú východisko

Spojené štáty hľadajú spôsob, ako uniknúť z vojny a zachovať si pri tom tvár, vyhlásilo v sobotu iránske ministerstvo obrany v reakcii na cestu amerických vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu, kde majú údajne rokovať s iránskou delegáciou.
„Naša vojenská sila je dnes dominantná a nepriateľ hľadá spôsob, ako si zachovať tvár pri úniku z vojnového bahna, v ktorom uviazol,“ citovala hovorcu rezortu obrany štátna agentúra ISNA.
Návrhy na ukončenie vojny
Iránky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí pricestoval do Pakistanu už v piatok, ale jeho ministerstvo podľa iránskych médií odmieta, že by malo dôjsť k priamym rokovaniam s americkými predstaviteľmi. Štátna televízia informovala, že sa Arakčí neplánuje stretnúť s Američanmi a Islamabad má slúžiť len na „odovzdanie“ iránskych návrhov na ukončenie vojny.
Washington naopak tvrdí, že Teherán požiadal o osobné rokovania. „Iránci sa ozvali – presne tak, ako ich na to prezident vyzval – a požiadali o tento osobný rozhovor,“ uviedla v piatok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
