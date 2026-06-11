Veterinári už nedokázali pomôcť: Muž strieľal do tmy, zasiahol psa. Border kólia po zásahu do hrudníka uhynula

Vyšetrovateľ enviropolície navrhol podať obžalobu na 35-ročného muža z okresu Michalovce pre podozrenie z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Podľa zistení polície mal muž v novembri minulého roka v obci Čečehov v okrese Michalovce vystreliť z malokalibrovej zbrane, pričom projektil zasiahol dvojročného psa plemena border kólia, ktorý následne uhynul.
Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ). K streľbe došlo v podvečerných hodinách, muž mal strieľať do tmy. Projektil zasiahol psa do oblasti hrudníka.
Pes po zásahu neprežil
„Zranené zviera bolo bezprostredne prevezené na veterinárne ošetrenie a následne hospitalizované. Napriek poskytnutej veterinárnej starostlivosti došlo k ďalšiemu krvácaniu do hrudnej dutiny a na nasledujúci deň pes uhynul v dôsledku zlyhania srdca,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov ukončil vyšetrovanie s podaním návrhu na podanie obžaloby. Polícia zároveň upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je neprípustné a môže napĺňať znaky trestného činu.
Nedávno riešili podobný prípad
Nejde pritom o ojedinelý prípad. O podobne krutom usmrtení psa sme informovali len pred niekoľkými dňami. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vtedy vymeral 30-ročnému mužovi z východného Slovenska trest odňatia slobody na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky za prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
Podľa informácií polície sa incident odohral v júni minulého roka v Krompachoch. Muž mal pod vplyvom alkoholu najmenej dvakrát udrieť päťročného krátkosrstého kríženca lopatou do hlavy. Pes utrpel vážne poranenia lebky a mozgu, ktorým následne podľahol. Polícia muža po incidente zadržala a vyšetrovateľ environmentálnej kriminality ho obvinil.
Okrem podmienečného trestu mu súd uložil aj povinnosť nahradiť majiteľovi psa vzniknutú škodu. Aj v tomto prípade polícia pripomenula, že bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a môže mať pre páchateľa trestnoprávne následky.
Mimoriadne brutálny prípad týrania zvieraťa riešil nedávno aj Okresný súd Trebišov. Muž zo Sečoviec podľa rozsudku kladivom ubil na smrť len dvojmesačné šteňa. Súd ho uznal za vinného a rozhodol aj o ochrannom psychiatrickom liečení.
O prípade informovala polícia na sociálnej sieti. „Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona,“ uviedla polícia.
Šteňa zomrelo po brutálnom útoku
K tragickému incidentu došlo v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov. Muž podľa zistení súdu usmrtil dvojmesačné šteňa kríženca psa mimoriadne krutým spôsobom.
„Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva,“ priblížila polícia. Zviera podľa zverejnených informácií uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého konania.
Súd rozhodol o podmienke aj liečení
Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň mu nariadil probačný dohľad. „Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou,“ doplnila polícia.
Polícia v súvislosti s prípadom pripomenula, že týranie zvierat je protiprávne konanie. „Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ upozornila polícia.
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