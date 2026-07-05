Účasť na referende bola aj nula percent: Vo viacerých obciach neprišiel hlasovať nikto

Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Michaela Olexová
TASR
Roland Brožkovič
Podľa definitívnych výsledkov prišlo hlasovať 705 227 voličov. V troch obciach však neprišiel k urnám ani jeden volič.

V obciach Sása (okres Revúca), Bystrá (okres Stropkov) a Krajná Porúbka (okres Svidník) sa na sobotnom (4. 7.) referende nezúčastnil nikto. Účasť tam teda bola najnižšia. TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že účasť nad 50 percent bola v obciach Krokava (okres Rimavská Sobota) 65,21 percenta a Lopašov (okres Skalica) 52,10 percenta.

Najvyššia volebná účasť bola v okrese Senec

Vyššiu účasť v percentách, ako bol celoslovenský priemer, malo celkovo 34 zo 79 okresov SR. Najvyššia volebná účasť bola v okrese Senec, zúčastnilo sa 24,18 percenta voličov. Naopak, najmenšia účasť bola v okrese Revúca so 7,91 percenta.

Podľa definitívnych výsledkov hlasovať prišlo 705 227 ľudí. Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.

Nezúčastnil sa ani premiér

Ako sme vás už informovali, premiér Robert Fico (Smer-SD) sa na sobotnom (4. 7.) referende nezúčastnil. Označil to za pochopiteľné, keďže jedna z otázok bola podľa neho namierená priamo proti jeho osobe. Zdôraznil, že napriek tomu proti referendu nevyvíjal žiadne aktivity, pretože si ho váži ako najvyššiu formu priamej demokracie.

Uviedol to na sociálnej sieti. Opozícia referendom podľa Fica šírila len nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte.

Robert Fico a Ladislav Kamenický
Foto: TASR – Jakub Kotian

„Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel,“ napísal premiér. „Opozícia včerajším referendom len šírila nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte na moju osobu. Tých istých opatrení, ktoré dnes doživotne užíva bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, hoci porovnať jej zodpovednosť so zodpovednosťou premiéra je absolútne nemožné,“ doplnil.

Naď tvrdí, že 16 % nie je tragický výsledok

Účasť na referende nie je žiaden veľký úspech, ale nie je to ani žiadny „prúser“. Je to účasť, ktorá je porovnateľná s referendami, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24.

“Myslím si, že 16 percent nie je nejaký tragický výsledok. Keby to bolo pod desať percent, asi by to nebolo dobré. Ale päť- či šesťpercentná strana, ktorá je mimoparlamentná, dokázala zo svojich peňazí namobilizovať 700 000 ľudí, tak klobúk dole,“ skonštatoval Naď. Referendum je podľa neho ústavný inštitút, na ktorý majú občania právo.

Šutaj Eštok chce, aby za referendum zaplatili Demokrati

Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok označil sobotné (4. 7.) referendum za fiasko. Iniciátorom referenda, mimoparlamentnej strane Demokrati, odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Minister to uviedol na sociálnej sieti.

„Historicky najnižšia účasť občanov v referende. Za toto fiasko by sa mali Demokrati Slovensku ospravedlniť a uhradiť jeho náklady,“ napísal Šutaj Eštok.

Odpovede boli jasné

Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.

Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odpovedalo 93,43 percenta zúčastnených kladne.

Nesúhlas vyjadrilo 5,32 percenta zúčastnených. V druhej otázke, či občania súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, si vybralo odpoveď áno 92,23 percenta zúčastnených. Odpoveď nie zvolilo 6,07 percenta zúčastnených.

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