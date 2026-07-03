Moskva hľadá nových operátorov dronov: Skúsenosti netreba, plat začína na 1700 eurách

Vojna na Ukrajine mení nielen bojiská, ale aj pracovný trh. Zatiaľ čo ešte pred niekoľkými rokmi by pracovná ponuka pre operátora dronu nad hlavnou metropolou znela ako námet na film, dnes ide o realitu. Rusko totiž hľadá ľudí, ktorí by pomáhali chrániť Moskvu pred čoraz častejšími vzdušnými útokmi.
HeadHunter ako najväčší ruský portál s pracovnými ponukami hľadá operátorov dronov na ochranu vzdušného priestoru nad Moskvou. Podľa zverejneného inzerátu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Plat presahuje 1700 eur mesačne
V online inzeráte sa hľadajú kandidáti do dobrovoľníckej jednotky s názvom Záložné sily bojovej armády. Jej úlohou bude „zaisťovať bezpečnosť hlavného mesta prostredníctvom moderných technických riešení a sledovacích systémov“. „Budete pracovať s moderným vybavením určeným na ochranu mestského prostredia,“ uvádza sa v inzeráte.
Popis práce zahŕňa predletovú prípravu a obsluhu dronov, prieskumné misie a „uskutočňovanie letov na zber dát, vo dne i v noci“. Kandidáti potrebujú „základné technické zručnosti“ a záujem zlepšovať sa v danej oblasti. Minimálny plat je 150 000 rubľov (1704 eur) mesačne, priemerný zárobok v ruskej metropole presahuje 200 000 rubľov (2273 eur).
V recenziách zamestnávateľa jedna osoba uviedla, že práca so sebou prináša „vynikajúci, súdržný tím, boli tam skvelé príležitosti na rast, pozitívna firemná kultúra, možnosť vybrať si prácu, ktorá zodpovedala mojim záujmom, a podpora zo strany vedenia. Plat je závislý od výkonu, čo znamená, že je možné ho zvýšiť“.
Ukrajina zintenzívnila útoky na Moskvu
Reuters nedokázal určiť prvé zverejnenie inzerátu, jeho posledná úprava mala dátum 1. júla. Ukrajina v júni v rámci tzv. kinetických sankcií zintenzívnila dronové útoky na Moskvu a Kremeľ uviedol, že sa prijímajú opatrenia na posilnenie obrany proti podobným úderom. Rusko tiež tento týždeň uskutočnilo najsmrteľnejší útok na Kyjev v tomto roku, pri ktorom zahynulo najmenej 30 ľudí.
Frekvencia rozsiahlych ruských útokov dronmi a raketami na Ukrajinu sa minulý mesiac z nejasných dôvodov znížila, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), píše TASR. Moskva si napriek tomu stále zachováva schopnosť niekoľkokrát mesačne podnikať rozsiahle útoky dronmi a raketami na Ukrajinu. Tento rok sa ich séria začala v polovici januára a do konca mesiaca útočila trikrát s najmenej 300 dronmi a raketami. Potom šesťkrát vo februári, štyrikrát v marci, päťkrát v apríli a šesťkrát v máji.
Cieľom je vyčerpať ukrajinskú protivzdušnú obranu
Zámerom útokov s veľkým počtom rakiet je najmä zahltiť a vyčerpať ukrajinskú protivzdušnú obranu. Analytici pripisujú nižšiu frekvenciu snahe zhromaždiť väčšie množstvo raketovej munície a aby odstup medzi útokmi spôsobil maximálne škody, prechodu na modernejšiu technológiu alebo rozptýleniu ich výroby na viac miest.
V júni podnikla Moskva iba dva útoky s viac ako 300 dronmi a raketami, konkrétne 2. a 15. júna. Ruské technologické úpravy a inovácie raketovej munície však naďalej vedú k rastúcemu množstvu škôd na civilnom obyvateľstve.
Hovorca ukrajinských vzdušných síl plukovník Jurij Ihnat 2. júla povedal, že ruské sily použili pri nočných úderoch z 1. na 2. júla, v porovnaní s doterajšou taktikou, oveľa viac dronov s prúdovými motormi a čoraz častejšie ich nasadzujú v nočných úderných vlnách. Útočilo 570 dronov a rakiet, z nich 496 boli typy Šahíd, Gerbera a Italmas, ruský typ vyčkávacej munície Banderol a návnadové drony Parodija. Zvyšok boli hypersonické strely s plochou dráhou letu Zirkon, balistické strely Iskander a riadené strely Kalibr, Ch-101 a Ch-59/69.
„Strely s plochou dráhou letu boli zachytené takmer všetky, (strely) Kalibr a Ch-101 zostrelili najmä naši piloti F-16,“ uviedol Ihnat. Úspešnosť proti balistickým raketám je omnoho slabšia vzhľadom na nedostatok rakiet pre systémy Patriot. Rakety a drony s prúdovými motormi letia rýchlejšie ako 500 km/h a Kyjev má menej možností na ich zničenie vo vzduchu.
ISW upozorňuje na aktivity ruskej tieňovej flotily
ISW poukázal na to, že Rusko od roku 2024 využíva lode svojej tieňovej flotily na uľahčenie vniknutia dronov do vzdušného priestoru NATO. Odvolal sa na správu Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS), na základe ktorej došlo od augusta 2024 do februára 2026 k 144 incidentom ruských dronov vo vzdušnom priestore 13 štátov Aliancie a Írska.
IISS identifikoval jedno až päť plavidiel tieňovej flotily v blízkosti každého incidentu. Drony pravdepodobne štartovali z plavidiel s vypnutými transpondérmi a ako záchranné lode alebo opakovače signálu použili iné plavidlá tieňovej flotily so zapnutými transpondérmi. Podľa IISS to boli operácie vojenskej spravodajskej služby Ruska (GRU).
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