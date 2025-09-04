Ukrajinec si pre dvoch okupantov pripravil šialenú pascu: Vojakov oklamal, tváril sa, že je Rus. Krátko nato ich zneškodnil

Niektoré okamihy z frontu vyzerajú skôr ako scéna z vojnového trileru než realita. Ukrajinský 425. útočný pluk Skala zverejnil na Telegrame video, ktoré zachytáva ich vojaka v dramatickej situácii. Ukrajinec sa stretol s dvojicou ruských okupantov a namiesto priameho útoku zvolil taktiku klamu.
Tváril sa, že je jedným z nich. Pluk vo vyhlásení na Telegrame napísal, že vojak najskôr vystupoval ako súčasť ruskej dvojice. Keď získal ich dôveru, využil moment prekvapenia a oboch zastrelil. Presné miesto a čas udalosti sa nedajú nezávisle potvrdiť, čo je počas vojny bežné.
Napätie ako z filmu
Video zhotovené ukrajinským dronom ukazuje, ako sa vojak pohybuje spolu s dvoma nepriateľmi v rozbombardovanej dedine. Kráča pokojne a pôsobí, akoby patril k nim. Všetko vyzerá banálne, až kým sa nezastavia. V tom momente Ukrajinec chladnokrvne vytiahne zbraň a situácia sa v zlomku sekundy zmení.
Drone footage from earlier today shows a sabotage and reconnaissance soldier with the 425th “Skala” Assault Regiment of the Ukrainian Ground Forces.
He managed to infiltrate the frontline near Boikivka in the Donetsk Oblast of Eastern Ukraine, fooling two Russian soldiers before… https://t.co/TGteETUwxO pic.twitter.com/vtFlBF0Ndl
— OrangeCryptoTech (@OrangeCryptoTec) September 4, 2025
Obaja okupanti padnú na zem a on sa okamžite dá na útek. Zverejnené zábery sa stali virálnymi a šíria sa po sociálnych sieťach. Šíria ich nielen proukrajinské stránky, ale aj zahraniční používatelia. Práve kontrast medzi pokojom vojaka a náhlym útokom robí video takým silným.
Jednotka Skala si buduje reputáciu
425. útočný pluk Skala vznikol v roku 2022. Od začiatku sa sústreďuje na prieskumné a útočné operácie, pri ktorých sa spolieha aj na nečakané riešenia.
Jeho bojovníci zohrali dôležitú úlohu v bitke o Bachmut, zapojili sa do protiofenzívy v Záporožskej oblasti a v posledných mesiacoch pôsobili pri meste Pokrovsk. Nové video len potvrdilo, že Skala patrí medzi jednotky, ktoré dokážu nepriateľa zaskočiť v situáciách, kde by to čakal najmenej.
Nahlásiť chybu v článku