Ukrajinec si pre dvoch okupantov pripravil šialenú pascu: Vojakov oklamal, tváril sa, že je Rus. Krátko nato ich zneškodnil

Reprofoto: X/OrangeCryptoTech

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Video zhotovené ukrajinským dronom ukazuje, ako sa vojak pohybuje spolu s dvoma nepriateľmi v rozbombardovanej dedine.

Niektoré okamihy z frontu vyzerajú skôr ako scéna z vojnového trileru než realita. Ukrajinský 425. útočný pluk Skala zverejnil na Telegrame video, ktoré zachytáva ich vojaka v dramatickej situácii. Ukrajinec sa stretol s dvojicou ruských okupantov a namiesto priameho útoku zvolil taktiku klamu.

Tváril sa, že je jedným z nich. Pluk vo vyhlásení na Telegrame napísal, že vojak najskôr vystupoval ako súčasť ruskej dvojice. Keď získal ich dôveru, využil moment prekvapenia a oboch zastrelil. Presné miesto a čas udalosti sa nedajú nezávisle potvrdiť, čo je počas vojny bežné.

Napätie ako z filmu

Video zhotovené ukrajinským dronom ukazuje, ako sa vojak pohybuje spolu s dvoma nepriateľmi v rozbombardovanej dedine. Kráča pokojne a pôsobí, akoby patril k nim. Všetko vyzerá banálne, až kým sa nezastavia. V tom momente Ukrajinec chladnokrvne vytiahne zbraň a situácia sa v zlomku sekundy zmení.

Obaja okupanti padnú na zem a on sa okamžite dá na útek. Zverejnené zábery sa stali virálnymi a šíria sa po sociálnych sieťach. Šíria ich nielen proukrajinské stránky, ale aj zahraniční používatelia. Práve kontrast medzi pokojom vojaka a náhlym útokom robí video takým silným.

Jednotka Skala si buduje reputáciu

425. útočný pluk Skala vznikol v roku 2022. Od začiatku sa sústreďuje na prieskumné a útočné operácie, pri ktorých sa spolieha aj na nečakané riešenia.

Jeho bojovníci zohrali dôležitú úlohu v bitke o Bachmut, zapojili sa do protiofenzívy v Záporožskej oblasti a v posledných mesiacoch pôsobili pri meste Pokrovsk. Nové video len potvrdilo, že Skala patrí medzi jednotky, ktoré dokážu nepriateľa zaskočiť v situáciách, kde by to čakal najmenej.

