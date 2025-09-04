Dcéra nacistu mala doma vzácne umelecké dielo, ktoré zmizlo po vojne: Keď k nej prišla razia, ukryla ho. Prezradila ju hlúpa chyba

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Argentínska polícia objavila ukradnutý obraz z čias druhej svetovej vojny.

Argentínska polícia v stredu oznámila, že získala obraz ukradnutý počas druhej svetovej vojny holandskému židovskému zberateľovi umenia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Na prípade pracoval umelecký expert Ariel Bassano, podľa ktorého je obraz „v dobrom stave vzhľadom na svoj vek, keďže pochádza z roku 1710“. Ocenil ho na „približne 50 000 dolárov“, uviedli miestne noviny La Capital Mar del Plata.

Obraz visel v dome dcéry dôstojníka SS

Minulý týždeň holandské noviny AD rozpoznali obraz na fotografiách interiéru domu na predaj v prímorskom letovisku Mar del Plata. Visel nad zelenou pohovkou v obývačke Patricie Kadgienovej, dcéry dôstojníka SS Friedricha Kadgiena, ktorý po vojne utiekol do Argentíny. Podľa prokuratúry obraz „Portrét dámy“ teraz vrátil jej právnik.

Foto: Profimedia

Obraz zmizol hneď po tom, ako ho identifikovali novinári z AD. Keď argentínska polícia vykonala v dome raziu, nenašla po umeleckom diele žiadnu stopu. Kadgienová a jej manžel sa preto v utorok ocitli v domácom väzení.

Dielo patrilo židovskému obchodníkovi

Maľba podľa databázy strateného vojnového umenia patrí medzi stovky predmetov ulúpených obchodníkovi s umením Jacquovi Goudstikkerovi, ktorý počas vojny pomáhal ďalším Židom utiecť do bezpečia. On sám zomrel na mori pri nehode počas úteku z Holandska, je pochovaný v Anglicku.

Investigatíva novín AD odhalila dokumenty z vojnového obdobia, podľa ktorých si portrét grófky Colleoni od neskorobarokového portrétistu Giuseppeho Ghislandiho kúpil dôstojník SS Friedrich Kadgien, finančný poradca Hermana Göringa. V roku 1945 utiekol do Švajčiarska, neskôr sa presťahoval do Brazílie a Argentíny, kde úspešne podnikal.

