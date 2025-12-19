Ukrajincom sa podarilo niečo veľké: Prvýkrát zasiahli tanker ruskej tieňovej flotily v Stredozemnom mori

Foto: X/Visegrád 24

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Prvý útok na ruský tanker v Stredozemnom mori.

Ukrajina v piatok oznámila, že prvýkrát zaútočila dronmi na ruský tanker z ruskej tzv. tieňovej flotily“ v neutrálnych vodách Stredozemného mora. Nákladná loď bola v čase útoku prázdna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa zdroj z prostredia civilnej kontrarozviedky – Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU).

Zdroj ďalej uviedol, že išlo o „novú, bezprecedentnú špeciálnu operáciu“ – prvý útok Kyjeva na ruský tanker v Stredozemnom mori, ktorý sa uskutočnil približne 2000 kilometrov od ukrajinských hraníc.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Babiš v tom nakoniec nechal Fica aj Orbána: Podpora Ukrajiny bude pokračovať, Rusko je agresor, hovorí minister obrany
2.
Putin mal koncoročný prejav: EÚ prirovnal k zlodejom, ruské jednotky vraj úspešne postupujú. Do konca roka pritvrdí
3.
Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd. Slovensko, Česko a Maďarsko sa nepripoja
Zobraziť všetky články (1512)

Cieľom bola loď QENDIL

Akciu naplánovalo a vykonalo Centrum špeciálnych operácií SBU. Terčom útok bola ruská loď QENDIL. V čase „špeciálnej operácie“ neprevážala žiadny náklad a bola prázdna. Útok preto nepredstavoval nijakú hrozbu pre životné prostredie v regióne, konštatoval zdroj SBU.

Podľa zdroja bol tanker QENDIL v dôsledku útoku vážne poškodený a nemôže byť použitý na prepravu ropy. „Agresorský štát použil tento tanker na obchádzanie sankcií a zarábanie peňazí, ktoré boli použité na financovanie vojny proti Ukrajine. Preto bol z hľadiska medzinárodného práva a pravidiel vedenia vojny pre SBU absolútne legitímnym cieľom. Nepriateľ musí pochopiť, že Ukrajina sa nezastaví a zaútočí na neho kdekoľvek na svete,“ konštatoval zdroj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac