Na Slovensku udreli silné búrky s krúpami, niektoré miesta zatopilo. Je vydaná výstraha

Búrky na SLovensku

Foto: Facebook - iMeteo.sk/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina - Marek Huďa

Roland Brožkovič
Najhoršia situácia bola na juhu Slovenska, kde búrky zaplavili niekoľko ciest a domov.

Slovensko aktuálne sužujú extrémne vysoké teploty a ako to už pri takomto počasí býva, skôr či neskôr vždy prídu aj búrky. Tie na viacerých miestach dnes udreli silou Behemota a priniesli krúpy či menšie povodne.

Najhoršia situácia bola na juhu Slovenska, kde búrky zaplavili niekoľko ciest a domov v širšom okolí mesta Hnúšťa, píše iMeteo. Prvá búrka sa dnes vyskytla v Košickom kraji, keď v Košickej Belej spadlo vyše 70 mm zrážok. Neskôr, okolo 15.00, prišli na rad Rimavská Sobota a Hnúšťa, kde to zatiaľ vyzerá na najväčšie škody.

Veľké krúpy

V tejto oblasti spadlo podľa portálu až 100 mm zrážok, čo potvrdzujú aj radary. Neskôr prišli s búrkami aj krúpy, ktoré mali miestami dosahovať veľkosť 2 až 3 cm a na viacerých miestach sa vytvorila aj tenká ľadová vrstva, ktorá sa následne postupne topila. Do obcí Vlkovo, Hnúšťa, Klenovec či Lehota nad Rimavicou sa z okolitých kopcov následne začala valiť voda a viacero ulíc zatopilo.

Ďalšia z búrok má podľa portálu iMeteo mieriť k Bratislave a prinesie mierne ochladenie. Tá k nám ide od Rakúska, pričom má postupovať na juh cez Záhorie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá platí pre všetky okresy, v niektorých do 16.00 h, v iných do 21.00 h.

Ako sme vás už informovali, pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja a okres Veľký Krtíš platí výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami. Prvostupňovú výstrahu vydali pre väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja a pre okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou.

Extrémne teploty

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.

„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Ľudia trávia horúci letný deň v Lesoparku Vrakuňa
Foto: TASR/Pavol Zachar

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba takisto obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav aj ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

Vyrazte sa schladiť na najlacnejšie kúpaliská na Slovensku

Hoci sú na niektorých miestach momentálne búrky, celý budúci týždeň bude priam ideálny na letné radovánky pri vode. Mnohé kúpaliská na Slovensku už otvorili alebo pomaly otvárajú svoje brány a máme pre vás tipy na miesta, ktoré nezruinujú váš rozpočet. Vybrali sme 8 kúpalísk naprieč celým Slovenskom, kde vás vstup vyjde do 8 €.Našli sme ich v Bratislave, Košiciach, Lučenci a vo Vrútkach. Čo návštevníkom ponúkajú a aké dojmy na nich zanechávajú, sa dozviete v našom článku.

Ak sa vyberiete na kúpalisko, k vode do prírody, na túru alebo kdekoľvek mimo domova, dbajte na dostatočný pitný režim a majte so sebou pokrývku hlavy. Chráňte sa aj opaľovacím krémom, pretože ostré slnečné lúče môžu byť zdraviu škodlivé. Počas obedných hodín sa slnku nevystavujte.

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