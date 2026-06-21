Na Slovensku udreli silné búrky s krúpami, niektoré miesta zatopilo. Je vydaná výstraha

Slovensko aktuálne sužujú extrémne vysoké teploty a ako to už pri takomto počasí býva, skôr či neskôr vždy prídu aj búrky. Tie na viacerých miestach dnes udreli silou Behemota a priniesli krúpy či menšie povodne.
Najhoršia situácia bola na juhu Slovenska, kde búrky zaplavili niekoľko ciest a domov v širšom okolí mesta Hnúšťa, píše iMeteo. Prvá búrka sa dnes vyskytla v Košickom kraji, keď v Košickej Belej spadlo vyše 70 mm zrážok. Neskôr, okolo 15.00, prišli na rad Rimavská Sobota a Hnúšťa, kde to zatiaľ vyzerá na najväčšie škody.
Veľké krúpy
V tejto oblasti spadlo podľa portálu až 100 mm zrážok, čo potvrdzujú aj radary. Neskôr prišli s búrkami aj krúpy, ktoré mali miestami dosahovať veľkosť 2 až 3 cm a na viacerých miestach sa vytvorila aj tenká ľadová vrstva, ktorá sa následne postupne topila. Do obcí Vlkovo, Hnúšťa, Klenovec či Lehota nad Rimavicou sa z okolitých kopcov následne začala valiť voda a viacero ulíc zatopilo.
Ďalšia z búrok má podľa portálu iMeteo mieriť k Bratislave a prinesie mierne ochladenie. Tá k nám ide od Rakúska, pričom má postupovať na juh cez Záhorie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá platí pre všetky okresy, v niektorých do 16.00 h, v iných do 21.00 h.
Ako sme vás už informovali, pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja a okres Veľký Krtíš platí výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami. Prvostupňovú výstrahu vydali pre väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja a pre okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou.
Extrémne teploty
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba takisto obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav aj ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
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Hoci sú na niektorých miestach momentálne búrky, celý budúci týždeň bude priam ideálny na letné radovánky pri vode. Mnohé kúpaliská na Slovensku už otvorili alebo pomaly otvárajú svoje brány a máme pre vás tipy na miesta, ktoré nezruinujú váš rozpočet. Vybrali sme 8 kúpalísk naprieč celým Slovenskom, kde vás vstup vyjde do 8 €.Našli sme ich v Bratislave, Košiciach, Lučenci a vo Vrútkach. Čo návštevníkom ponúkajú a aké dojmy na nich zanechávajú, sa dozviete v našom článku.
Ak sa vyberiete na kúpalisko, k vode do prírody, na túru alebo kdekoľvek mimo domova, dbajte na dostatočný pitný režim a majte so sebou pokrývku hlavy. Chráňte sa aj opaľovacím krémom, pretože ostré slnečné lúče môžu byť zdraviu škodlivé. Počas obedných hodín sa slnku nevystavujte.
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