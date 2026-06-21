Kvíz: Spoznáš slovenské mesto z fotky zo satelitu? Pri 3. otázke zaváhajú aj východniari

Kvíz slovenských miest

Foto: NASA Earth Data

Michaela Olexová
Pripravili sme si pre teba kvíz, ktorý preverí tvoju vizuálnu pamäť aj orientáciu. Spoznáš slovenské mesto aj na satelitnej snímke?

Možno bude pre teba tento kvíz hračkou a správne odpovede budeš zbierať rýchlosťou svetla… A možno zistíš, že rozpoznať mesto len podľa jediného záberu zo satelitu je oveľa náročnejšie, než sa možno zdá. Aj Bratislava môže totiž z výšky vyzerať úplne inak, ako ju poznáš zo zeme.

Snímky v dnešnom kvíze pochádzajú z dátového portálu Earthdata Search, ktorý spravuje NASA. Známe slovenské mestá si tak môžeš pozrieť z netradičnej perspektívy a pokúsiť sa uhádnuť ich názvy podľa jediného záberu. Koľko bodov sa ti podarí získať?

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