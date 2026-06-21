Kvíz: Spoznáš slovenské mesto z fotky zo satelitu? Pri 3. otázke zaváhajú aj východniari

Možno bude pre teba tento kvíz hračkou a správne odpovede budeš zbierať rýchlosťou svetla… A možno zistíš, že rozpoznať mesto len podľa jediného záberu zo satelitu je oveľa náročnejšie, než sa možno zdá. Aj Bratislava môže totiž z výšky vyzerať úplne inak, ako ju poznáš zo zeme.
Snímky v dnešnom kvíze pochádzajú z dátového portálu Earthdata Search, ktorý spravuje NASA. Známe slovenské mestá si tak môžeš pozrieť z netradičnej perspektívy a pokúsiť sa uhádnuť ich názvy podľa jediného záberu. Koľko bodov sa ti podarí získať?
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