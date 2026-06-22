Miesto moderátorov ostali len prázdne kreslá: Česká televízia a rozhlas spustili výstražný štrajk

Českú televíziu a Český rozhlas v pondelok zasiahol 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci a externí spolupracovníci protestujú proti plánovanej zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorá by podľa nich mohla ohroziť ich nezávislosť a viesť k výraznému prepúšťaniu.
Podľa informácií čtk, o ktorých informoval aj Denník N, sa štrajk prejavuje vo vysielaní televíznych aj rozhlasových staníc počas celého dňa. Výnimku dostali iba detské okruhy Déčko a Rádio Junior.
Už krátko po polnoci si diváci mohli všimnúť prvé dôsledky protestu. Polnočné správy na stanici ČT24 sa začali s približne minútovým oneskorením. Namiesto vysielania sa na obrazovke zobrazovali hodiny spolu s vysvetlením prebiehajúceho štrajku.
V štúdiu zostali len prázdne kreslá
Nezvyčajná situácia nastala aj počas nočného vysielania z ostravského štúdia. Moderátori a redaktori opustili svoje pracoviská a v záberoch zostali len prázdne kreslá. Práve týmto spôsobom chceli zamestnanci upozorniť na svoj nesúhlas s pripravovanými zmenami.
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Česká televízia zároveň avizovala, že s oneskoreniami budú počas dňa vysielané aj ďalšie programy vrátane spravodajstva, publicistiky či štúdií venovaných majstrovstvám sveta vo futbale. Obmedzenia sa dotkli aj digitálnych platforiem. Na webových stránkach, sociálnych sieťach, teletexte a ďalších službách sa objavuje menej obsahu než zvyčajne.
Protesty aj v uliciach Prahy
Štrajkujúci zamestnanci sa rozhodli podporiť protest aj mimo vysielania. V Prahe sa konajú zhromaždenia pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici a pred sídlom spravodajstva Českej televízie na Kavčích horách.
Účastníci protestu prišli do práce v čiernom oblečení. Organizátori zároveň vyzvali verejnosť, aby ich podporila rovnakým spôsobom. Protest sprevádza slogan „Pre vás. Nie pre politikov.“ Podľa organizátorov nezasahujú dnešné kroky do zákonných povinností verejnoprávnych médií ani do plnenia ich verejnej služby.
Varujú pred stovkami prepustených ľudí
Za štrajkom stojí iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu. Reaguje na návrh zákona, ktorý by zrušil súčasný systém koncesionárskych poplatkov a nahradil ho financovaním priamo zo štátneho rozpočtu.
Podľa predstaviteľov oboch médií by zmena znamenala zníženie rozpočtov približne o 15 percent. Celkovo by išlo o výpadok okolo 1,4 miliardy českých korún. Vedenia oboch inštitúcií upozorňujú, že dôsledkom by mohlo byť obmedzenie výroby programov a prepustenie približne 450 až 700 zamestnancov z celkového počtu 4 250 pracovníkov.
Štrajk tak patrí k najvýraznejším protestným akciám v histórii českých verejnoprávnych médií a jeho organizátori tvrdia, že cieľom je upozorniť na riziká, ktoré by pripravovaná reforma mohla priniesť pre budúcnosť nezávislého vysielania.
Vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov
Štrajk prichádza len niekoľko dní po tom, ako vláda premiéra Andreja Babiša schválila novelu zákona, ktorá zásadne mení financovanie verejnoprávnych médií. Namiesto doterajších koncesionárskych poplatkov by mala Česká televízia a Český rozhlas dostávať financie priamo zo štátneho rozpočtu.
Minister kultúry Oto Klempíř po rokovaní kabinetu oznámil, že Česká televízia by mala získať približne 5,74 miliardy českých korún a Český rozhlas 2,065 miliardy korún. Celkovo tak pôjde o približne 7,8 miliardy korún. Nový systém by mal začať platiť od januára budúceho roka.
Babišova vláda protestujúcich „neberie vážne“
Premiér Andrej Babiš si však zjavne z protestov v jeho krajine veľkú hlavu nerobí. Ešte v máji v reakcii na protesty proti pripravovanej novele vyhlásil, že nerozumie dôvodom demonštrácií a vláda chce podľa neho iba zmeniť spôsob financovania verejnoprávnych médií tak, aby ho neplatili občania prostredníctvom koncesionárskych poplatkov.
„Prečo sa demonštruje, ja neviem. My len chceme, aby to financovanie bolo z rozpočtu a aby to neplatili ľudia. Mnoho ľudí sa jednoducho nepozerá ani nepočúva verejnoprávne médiá,“ povedal Babiš. Zároveň dodal, že protestujúcich vláda „neberie vážne“.
Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť už skôr
Napätie vo verejnoprávnych médiách pritom rastie už niekoľko týždňov. Odbory v Českom rozhlase ešte pred pondelkovým protestom vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bol rovnaký návrh zákona, ktorý počíta so zrušením koncesionárskych poplatkov a prechodom na financovanie zo štátneho rozpočtu.
Predseda Odborového zväzu Media Jan Křemen vtedy upozornil, že navrhované financovanie by podľa odborov znamenalo návrat rozpočtu Českého rozhlasu na úroveň spred približne dvoch desaťročí. Odborári varovali pred obmedzovaním činnosti verejnoprávnych médií, znižovaním ich nezávislosti a prepúšťaním zamestnancov.
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