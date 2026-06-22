Miesto moderátorov ostali len prázdne kreslá: Česká televízia a rozhlas spustili výstražný štrajk

Českú televíziu a Český rozhlas v pondelok zasiahol 24-hodinový výstražný štrajk

Reprofoto: čt

Nina Malovcová
Česká televízia obmedzila vysielanie, rozhlas sa pridal.

Českú televíziu a Český rozhlas v pondelok zasiahol 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci a externí spolupracovníci protestujú proti plánovanej zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorá by podľa nich mohla ohroziť ich nezávislosť a viesť k výraznému prepúšťaniu.

Podľa informácií čtk, o ktorých informoval aj Denník N, sa štrajk prejavuje vo vysielaní televíznych aj rozhlasových staníc počas celého dňa. Výnimku dostali iba detské okruhy Déčko a Rádio Junior.

Už krátko po polnoci si diváci mohli všimnúť prvé dôsledky protestu. Polnočné správy na stanici ČT24 sa začali s približne minútovým oneskorením. Namiesto vysielania sa na obrazovke zobrazovali hodiny spolu s vysvetlením prebiehajúceho štrajku.

V štúdiu zostali len prázdne kreslá

Nezvyčajná situácia nastala aj počas nočného vysielania z ostravského štúdia. Moderátori a redaktori opustili svoje pracoviská a v záberoch zostali len prázdne kreslá. Práve týmto spôsobom chceli zamestnanci upozorniť na svoj nesúhlas s pripravovanými zmenami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Michal Kubal (@michal_kubal)

Česká televízia zároveň avizovala, že s oneskoreniami budú počas dňa vysielané aj ďalšie programy vrátane spravodajstva, publicistiky či štúdií venovaných majstrovstvám sveta vo futbale. Obmedzenia sa dotkli aj digitálnych platforiem. Na webových stránkach, sociálnych sieťach, teletexte a ďalších službách sa objavuje menej obsahu než zvyčajne.

Protesty aj v uliciach Prahy

Štrajkujúci zamestnanci sa rozhodli podporiť protest aj mimo vysielania. V Prahe sa konajú zhromaždenia pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici a pred sídlom spravodajstva Českej televízie na Kavčích horách.

Účastníci protestu prišli do práce v čiernom oblečení. Organizátori zároveň vyzvali verejnosť, aby ich podporila rovnakým spôsobom. Protest sprevádza slogan „Pre vás. Nie pre politikov.“ Podľa organizátorov nezasahujú dnešné kroky do zákonných povinností verejnoprávnych médií ani do plnenia ich verejnej služby.

Varujú pred stovkami prepustených ľudí

Za štrajkom stojí iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu. Reaguje na návrh zákona, ktorý by zrušil súčasný systém koncesionárskych poplatkov a nahradil ho financovaním priamo zo štátneho rozpočtu.

Podľa predstaviteľov oboch médií by zmena znamenala zníženie rozpočtov približne o 15 percent. Celkovo by išlo o výpadok okolo 1,4 miliardy českých korún. Vedenia oboch inštitúcií upozorňujú, že dôsledkom by mohlo byť obmedzenie výroby programov a prepustenie približne 450 až 700 zamestnancov z celkového počtu 4 250 pracovníkov.

Štrajk tak patrí k najvýraznejším protestným akciám v histórii českých verejnoprávnych médií a jeho organizátori tvrdia, že cieľom je upozorniť na riziká, ktoré by pripravovaná reforma mohla priniesť pre budúcnosť nezávislého vysielania.

Vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov

Štrajk prichádza len niekoľko dní po tom, ako vláda premiéra Andreja Babiša schválila novelu zákona, ktorá zásadne mení financovanie verejnoprávnych médií. Namiesto doterajších koncesionárskych poplatkov by mala Česká televízia a Český rozhlas dostávať financie priamo zo štátneho rozpočtu.

Český premiér Andrej Babiš
Foto: TASR – Jakub Kotian

Minister kultúry Oto Klempíř po rokovaní kabinetu oznámil, že Česká televízia by mala získať približne 5,74 miliardy českých korún a Český rozhlas 2,065 miliardy korún. Celkovo tak pôjde o približne 7,8 miliardy korún. Nový systém by mal začať platiť od januára budúceho roka.

Babišova vláda protestujúcich „neberie vážne“

Premiér Andrej Babiš si však zjavne z protestov v jeho krajine veľkú hlavu nerobí. Ešte v máji v reakcii na protesty proti pripravovanej novele vyhlásil, že nerozumie dôvodom demonštrácií a vláda chce podľa neho iba zmeniť spôsob financovania verejnoprávnych médií tak, aby ho neplatili občania prostredníctvom koncesionárskych poplatkov.

„Prečo sa demonštruje, ja neviem. My len chceme, aby to financovanie bolo z rozpočtu a aby to neplatili ľudia. Mnoho ľudí sa jednoducho nepozerá ani nepočúva verejnoprávne médiá,“ povedal Babiš. Zároveň dodal, že protestujúcich vláda „neberie vážne“.

Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť už skôr

Napätie vo verejnoprávnych médiách pritom rastie už niekoľko týždňov. Odbory v Českom rozhlase ešte pred pondelkovým protestom vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Dôvodom bol rovnaký návrh zákona, ktorý počíta so zrušením koncesionárskych poplatkov a prechodom na financovanie zo štátneho rozpočtu.

Predseda Odborového zväzu Media Jan Křemen vtedy upozornil, že navrhované financovanie by podľa odborov znamenalo návrat rozpočtu Českého rozhlasu na úroveň spred približne dvoch desaťročí. Odborári varovali pred obmedzovaním činnosti verejnoprávnych médií, znižovaním ich nezávislosti a prepúšťaním zamestnancov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ledva ukončili vojnu, Trump už hovorí o ďalšej: Spomína tvrdý úder, priamo počas rokovaní

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac