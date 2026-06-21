Ledva ukončili vojnu, Trump už hovorí o ďalšej: Spomína tvrdý úder, priamo počas rokovaní

Americký prezident Donald Trump

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Donald Trump v nedeľu pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty opäť zaútočia.

Vojna medzi USA a Iránom bola síce ukončená iba tento týždeň a svet si vydýchol, no americký prezident sa Iránu opäť vyhráža útokmi.

Donald Trump v nedeľu pohrozil Iránu, že naň Spojené štáty zaútočia, pokiaľ Teherán nezabráni ním podporovanému libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh vo „vyvolávaní problémov“. Šéf Bieleho domu to vyhlásil počas prebiehajúcich rokovaní medzi iránskou a americkou delegáciou vo Švajčiarsku, kde je prítomný aj viceprezident J. D. Vance.

„Irán musí okamžite zabrániť svojim dobre plateným ZASTÚPCOM v Libanone, aby vyvolávali nepokoje. Ak tak neurobí, opäť na Irán veľmi tvrdo udrieme, rovnako ako minulý týždeň, len ešte tvrdšie!!!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social, pričom narážal na Hizballáh.

Niektoré boje pokračujú

Iránom podporovaný Hizballáh sa zapojil do vojny na Blízkom východe začiatkom marca útokom na Izrael. Prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a Iránom by mal byť podľa hovorcu iránskej diplomacie hlavnou témou iránsko-amerických rokovaní vo Švajčiarsku. Hizballáh a Izrael v piatok oznámili, že uzavreli dohodu o prímerí. Boje však napriek tomu v sobotu pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí.

Rokovania medzi USA a Iránom
Foto: SITA/AP

Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá v sobotu oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré má viesť k ukončeniu konfliktu na Blízkom východe.

Spojené štáty a Irán pritom iba vo štvrtok potvrdili podpis dohody, ktorá má ukončiť vojenské operácie v regióne, obnoviť plavbu cez strategicky dôležitý Hormuzský prieliv a vytvoriť priestor na ďalšie rokovania medzi oboma krajinami.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf tvrdí, že memorandum už po podpise oboma stranami nadobudlo okamžitú účinnosť. Dokument podľa neho podpísali prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškiján za asistencie sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru.

V príspevku na sociálnej sieti X Šaríf napísal, že dohoda „vstupuje do platnosti s okamžitou účinnosťou a ako prvý krok Islamská republika Irán okamžite znovuotvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu“.

Rokovania medzi USA a Iránom
Foto: SITA/AP

Podpis dohody vzápätí prostredníctvom hovorcu ministerstva zahraničných vecí Esmáíla Bakájího potvrdil aj Irán. Podľa pôvodného plánu by k oficiálnemu podpisu dohody malo dôjsť vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock. Rezort sa nachádza neďaleko mesta Luzern v strednom Švajčiarsku a podľa AFP je ťažko dostupný, vďaka čomu sa dá jednoducho zabezpečiť. Miesto podľa švajčiarskeho rezortu diplomacie „navrhli pakistanskí a katarskí sprostredkovatelia, ako aj USA a Irán“.

Historické rokovania

Americký viceprezident J.D. Vance v nedeľu označil rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku za „historické stretnutie“. Podľa jeho slov boli rozhovory doposiaľ veľmi úspešné, informuje TASR na základe televízie Sky News. „Za posledných pár hodín sme už dosiahli veľký pokrok… Toto je historické stretnutie,“ vyhlásil Vance.

„Ak nepočítame posledných pár mesiacov, iránske a americké vedenie sa nikdy predtým nestretlo na takej vysokej úrovni,“ dodal. Viceprezident USA zdôraznil, že americkí vyjednávači sú vo Švajčiarsku, aby „prostredníctvom diplomacie a spolupráce premenili Blízky východ, kde Irán a štáty Perzského zálivu medzi sebou vedú vojnu“. „Vidíme budúcnosť, v ktorej bude môcť každý spolupracovať na podpore mieru a prosperity pre všetkých,“ poznamenal Vance.

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