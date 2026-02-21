Ukrajina prišla so zaujímavým návrhom pre Slovensko: Našla riešenie na vážny problém s ropou

Ilustračná foto: SITA/TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Návrh súvisí s poškodením ropovodu Družba počas ruského útoku.

Kyjev navrhol Európskej únii využiť alternatívne prvky ukrajinskej ropovodnej siete, najmä ropovod Odesa–Brody, na dodávky ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Návrh súvisí s poškodením ropovodu Družba počas ruského útoku, informoval portál Ukrajinska pravda s odkazom na list ukrajinskej misie pri EÚ, píše TASR.

„Aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok ropy do európskych krajín, najmä do Maďarska a na Slovensko, navrhuje sa zvážiť možnosť prepravy ropy s využitím existujúcej ukrajinskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Táto logistika by mohla byť organizovaná buď prostredníctvom ukrajinského ropovodného systému, alebo po mori s následným preložením v prístavoch a prepravou cez ropovod Odesa–Brody ďalej do členských štátov Európskej únie,“ píše sa v liste z 20. februára.

Fico a Orbán sú nahnevaní

Podľa neho došlo k značnému poškodeniu technologických a pomocných zariadení na ropovode Družba 27. januára v dôsledku úmyselného útoku Ruska. Ukrajinskí diplomati informovali Európsku komisiu, že odborníci momentálne vykonávajú podrobnú technickú kontrolu a posudzujú možnosti rýchlej obnovy prepravy ropy týmto potrubím.

Ilustračná foto: SITA – Tomáš Bokor

Ukrajina zároveň zdôraznila, že nepretržité a stabilné fungovanie ropnej infraštruktúry je možné len v prípade, že Rusko zastaví masívne raketové a dronové útoky na energetické zariadenia. Ukrajinci pri núdzových opravách riskujú svoje životy, upozornili predstavitelia krajiny.

Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico obvinili Kyjev z politického „vydierania“. Slovenská vláda v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit cez ropovod Družba neobnoví. Orbán a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zároveň v piatok oznámili, že Maďarsko bude blokovať pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy.

Naša vláda sa pritom spoliehala na Chorvátsko. Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar však včera  odmietol povoliť prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko prostredníctvom ropovodu chorvátskej spoločnosti JANAF. Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba s ropou z neruských zdrojov, v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC.

