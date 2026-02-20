Dostali sme jasnú stopku: Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko

Problémy sa kopia.

Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar odmietol povoliť prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska prostredníctvom ropovodu chorvátskej spoločnosti JANAF. Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba s ropou z neruských zdrojov, v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Chorvátsky server index.hr informoval o kroku Záhrebu v článku s názvom „Ako Chorvátsko zasadilo Putinovým užitočným idiotom vážnu ranu “, pripomína index.hu.

Ropa neprúdi od 27. januára

Šušnjar uviedol, že Jadranský ropovod prevádzkovaný spoločnosťou JANAF je schopný prepraviť 15 miliónov ton ropy ročne, čo prevyšuje kombinovanú kapacitu rafinérií Százhalombatta a Bratislava, takže neexistujú žiadne technické prekážky. Dodal, že prepravné poplatky tvoria len približne jedno percento z celkových nákladov na ropu.

Foto: SITA/AP

Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy Jadranským ropovodom. Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Podľa MOL-u môže byť v prvom kole potrebné uvoľniť štvrť milióna ton strategických ropných rezerv.

