Do popredia sa tlačia nové reťazce, Slováci tu míňajú desiatky miliónov eur. Kraľuje im Decathlon

Predajňa reťazca Decathlon

Ilustračná foto: Decathlon

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Športové reťazce sú na Slovensku na vzostupe, takto sa im darilo počas minulého roka.

Zdravý životný štýl ide ruka v ruke so športom. Nastolenému trendu naplno podľahli aj Slováci, ktorí za športové vybavenie, funkčné oblečenie či ďalšie podobné doplnky míňajú čoraz viac peňazí. Dôkazom sú aj vlaňajšie výsledky najsilnejších reťazcov so zameraním na šport a voľný čas.

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Azda nie je prekvapením, že tomuto segmentu opäť kraľoval francúzsky Decathlon. Ten sa tržbami priblížil k magickej hranici 100 miliónov eur, zisk zvyšovali aj ďalší hráči.

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Líder je jasný, dvojka opäť v strate

Decathlon dokázal aj vlani nadviazať na svoje úspešné pôsobenie a stále platí, že Slovákom učarovala široká ponuka dostupného športového sortimentu v kombinácii s veľkými a interaktívnymi predajňami. Podľa oficiálneho webu ich má momentálne reťazec na Slovensku 13 a najširšie zastúpenie má, pochopiteľne, v Bratislave (tri predajne, pozn. red.).

Spoločnosť dokázala medziročne navýšiť svoje tržby o 3 % a rok zakončila na úrovni 96,15 milióna eur. Čo sa týka zisku, ten mierne klesol a predstavoval 4,11 milióna eur. Decathlon tak rastie na sile aj počas zmeny nákupných nálad spotrebiteľov a číslami sa približuje k najväčším hráčom v segmente nepotravinových reťazcov. To, ako sa firme darí počas tohto roka, zatiaľ známe nie je, no rok 2026 bude dozaista veľkou výzvou pre celý retailový trh.

Predajňa Decathlon
Foto: Maksym Kozlenko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Výrazný trhový podiel si držia aj predajne pod značkou Sport Vision. Na Slovensku ide o nástupcu A3 Sport a podľa webovej stránky má pod Tatrami 16 pobočiek. Tie pokrývajú takmer všetky väčšie mestá na západnom, strednom aj východnom Slovensku.

Prevádzkovateľom značky Sport Vision by mala byť eseročka BDS Sport, ktorá vlani vykázala tržby viac ako 33 miliónov eur. Spoločnosť však dlhodobejšie nedokáže generovať zisk a v strate je štvrté obdobie po sebe. Mínus tentokrát dosiahol 3,26 milióna eur. Kumulatívne za posledné štyri roky predajca športových potrieb a oblečenia prerobil viac ako 10 miliónov eur.

Poliaci rastú

V posledných rokoch sa na našom trhu odmácnili viaceré úspešné poľské koncepty. Naši severní susedia aktívne rozširujú svoje portfóliá ako v oblasti módy či obuvy, tak aj v športe a zdravom životnom štýle. Ich firma Marketing Investment Group na Slovensku prevádzkuje značky JD Sports a Sizeer.

Poľská akciová spoločnosť je vlastnená práve britskou firmou JD Sports, ktorá ju prebrala vďaka dvom akvizíciám z rokov 2021 a 2024. Pod oboma značkami teda Marketing Investment Group na Slovensku má 11 predajní (7x JD Sports, 4x Sizeer).

Tržby spoločnosti medziročne narástli o 12 % a zastavili sa na úrovni 7,67 milióna eur. Známym značkám opätovne rástol aj zisk, ktorý bol 571-tisíc eur. V horizonte posledných rokov išlo o suverénne najziskovejšie obdobie.

Predajňa JD Sports
Foto: Samuel Wiki, CC0, via Wikimedia Commons

Výraznú poľskú stopu na Slovensku má aj firma OTCF Slovakia, cez ktorú naši severní susedia prevádzkujú značku 4F. Tá sa, okrem iného, stala aj hlavným dodávateľom súprav pre slovenský olympijský tím. Tržby spoločnosti sa vlani vyšplhali na 3,46 milióna eur a výrazným spôsobom stúpol aj zisk, ktorý bol na úrovni bezmála 118-tisíc eur. V porovnaní s predošlými rokmi tak Poliaci hlásia úspech.

4F má podľa svojho oficiálneho webu pod Tatrami 19 predajní.

Pomerne stabilne je na slovenskom trhu etablovaný aj britský Sports Direct. Ten patrí medzi priekopníkov v oblasti predaja športového vybavenia či oblečenia. Významné meno má u nás aktuálne iba 4 predajne – v Bratislave, Trnave, Žiline a v Košiciach. Ako sme vás minulý rok v júli exkluzívne informovali, portfólio sa zúžilo o dlhoročnú pobočku v Avione, ktorá po veľkých výpredajoch skončila.

Minuloročné výsledky zatiaľ Sports Direct nezverejnil, no v posledných štyroch rokoch sa jeho tržby stabilne držali nad úrovňou 11 miliónov eur a pravidelne bol aj v zisku.

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