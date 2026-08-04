Pozor na tento kuchynský výrobok z Číny. Hygienici varujú pred uvoľňovaním hliníka a niklu

Foto: Úrad verejného zdravotníctva SR (úprava Canva - interez.sk)

Dana Kleinová
TASR
Hygienici stiahli z trhu servírovaciu lyžicu. Uvoľňuje kovy, ktoré ohrozujú vaše zdravie.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok – servírovaciu lyžicu z Číny. Výrobok nespĺňa požiadavky v parametroch špecifická migrácia hliníka a špecifická migrácia niklu. Ide o výrobok EAN 2000012679025, iné označenie: SEA 126 WGR 810 ORD 38910808 DNP153. Výrobok bol odobratý v obchodnej sieti. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.

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Úrad ozrejmil, že pri vysokej záťaži hliníkom alebo u ľudí s poškodenými obličkami, ktoré hliník nedokážu vylúčiť, spôsobuje jeho hromadenie v organizme neurologické problémy (napr. encefalopatia), rednutie kostí či chudokrvnosť. Riziko akútnej toxicity je nízke.

Servírovacie lyžice
Foto: Úrad verejného zdravotníctva SR

Hrozia alergické reakcie aj toxické účinky

„Riziko migrácie niklu spočíva najmä vo vyvolaní alergických reakcií, a to prevažne u osôb trpiacich alergiou na nikel. Ďalším rizikom je možný chronický kumulatívny toxický účinok z dôvodu migrácie niklu z materiálu alebo predmetu určeného na kontakt s potravinou priamo do potraviny a následnou dlhodobou konzumáciou takto kontaminovaných potravín,“ doplnil ÚVZ.

Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. „Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ uviedol úrad.

Nebezpečná nátierka

Upozornenie na nevyhovujúcu servírovaciu lyžicu prichádza krátko po varovaní ohľadom nátierky. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na bravčovú paštétu s mandľami z ČR. Dôvodom je baktéria Clostridium botulinum.

Informačné oznámenie dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF Českej republiky. Ide o paštétu s názvom „*** HOTEL Litovel … srdce Luhačovic“, 130 g, výrobca: Ing. Žaneta Matulová, Dr. Veselého 1008, 763 26 Luhačovice, Česká republika, s dátumom minimálnej trvanlivosti 14. septembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Ilustračný záber na natieranie nátierky na chlieb
Ilustračná foto: Pexels

K laboratórnemu vyšetreniu výrobku došlo na základe sťažnosti spotrebiteľa o zdravotných problémoch po konzumácii originálne balenej potraviny. Laboratórnym vyšetrením bola v jednej zo vzoriek molekulárno-genetickými metódami potvrdená prítomnosť klostrídií nesúcich gény kódujúce produkciu neurotoxínu (botulotoxínu typu A).

Clostridium botulinum je baktéria produkujúca botulotoxín, ktorý je príčinou klinického ochorenia – botulizmu. Ochorenie vzniká najčastejšie po konzumácii potravín, ktoré obsahujú vytvorený jed. Otrava z potravín sa prejaví zvyčajne jeden až tri dni po zjedení kontaminovanej potraviny.

Prvotné príznaky sú slabosť, zahmlené videnie s rozšírenými zreničkami, sucho v ústach, zápcha a bolesť brucha. Zvýšená telesná teplota sa nevyskytuje. Obojstranná slabosť periférnych svalov sa vyvíja s postupom ochorenia. V závažnejších prípadoch môže ochorenie spôsobiť aj smrť.

Keďže uvedený výrobok si mohli v hoteli zakúpiť aj občania SR, hygienici odporúčajú spotrebiteľom, aby tento výrobok nekonzumovali a výrobok zlikvidovali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Z trhu sťahovali aj omáčky

Ako sme vás informovali pred pár dňami, zo slovenského trhu sťahovali aj populárne omáčky. Pre citlivých ľudí môžu predstavovať zdravotné riziko. Na problém prvého dochucovadla upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá počas úradnej kontroly potravín v prevádzke Tempo Supermarket 406 na Chrenovskej ulici v Nitre odhalila nedostatok pri sójovej omáčke s objemom 185 ml.

Laboratórna analýza potvrdila prítomnosť proteínov vlčieho bôbu (lupiny). Ide o alergén, ktorý môže u citlivých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Na etikete výrobku však vôbec nebol uvedený v zozname zložiek. Pre väčšinu spotrebiteľov omáčka nepredstavuje zdravotné riziko. Ľudia s alergiou na vlčí bôb by ju však nemali konzumovať.

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