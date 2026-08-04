Ak použijete samoobslužnú pokladnicu, dostanete zľavu. Zahraničný návrh môže potešiť zákazníkov

Samoobslužné pokladnice sú dnes bežnou súčasťou slovenských obchodov, no zároveň patria medzi kontroverzné témy. V Spojených štátoch teraz prišli so zaujímavou myšlienkou. Zákazníci, ktorí si nákup vybavia sami, by podľa nového návrhu mohli dostať 10-percentnú zľavu.
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Kým obchodníci v nich vidia spôsob, ako zrýchliť nakupovanie a znížiť náklady, časť zákazníkov kritizuje, že „robia prácu zamestnancov“. Práve tento princíp však vyvoláva čoraz viac diskusií. Na Slovensku sme sa stretli aj s bojkotom. Novinkou je návrh, že zákazníci, ktorí si nákup vybavia sami, by mohli dostať 10-percentnú zľavu. Informoval o tom portál New York Post.
Zákazník vykonáva časť práce pokladníka
Podstata návrhu je jednoduchá. Ak obchod s potravinami ponúka samoobslužnú pokladnicu, pri nákupe uskutočnenom cez tento systém by musel znížiť cenu všetkých zakúpených výrobkov o 10 percent. Návrh pokladnicu definuje ako automatizovaný proces, pri ktorom môže zákazník bez pomoci človeka naskenovať, zabaliť a zaplatiť svoj nákup.
Autorka návrhu argumentuje tým, že obchodníci čoraz viac presúvajú časť práce, ktorú v minulosti vykonávali zamestnanci, priamo na zákazníkov. Zákazník tak podľa tejto logiky neposkytuje obchodu iba svoj čas a peniaze. Zároveň vykonáva časť práce, ktorú by inak robil pokladník.
Návrh zatiaľ zostáva iba na začiatku legislatívneho procesu. Predložený bol 28. mája 2026 a zatiaľ sa o ňom nehlasovalo. Ak by návrh prešiel celým legislatívnym procesom a stal sa zákonom, pravidlo by podľa jeho súčasného znenia nadobudlo účinnosť 90 dní po podpise.
New York pritom nie je jediným miestom, kde sa samoobslužné pokladnice dostávajú pod drobnohľad zákonodarcov. Napríklad Rhode Island prijal pravidlá, podľa ktorých od roku 2027 bude musieť byť pri každých troch samoobslužných pokladniciach k dispozícii aspoň jedna klasická pokladnica s obsluhou.
Predpis zároveň obmedzí počet samoobslužných stanovíšť a bude vyžadovať pracovníka, ktorý bude dohliadať na ich prevádzku. V iných štátoch a mestách sa objavujú návrhy na obmedzenie počtu samoobslužných pokladníc, povinný dohľad zamestnancov či limity na počet položiek.
Niektoré reťazce ich už obmedzujú
Ako uvádza portál Forbes, v Spojených štátoch už reťazce obmedzujú používanie tejto technológie. Reťazec Dollar General sa rozhodol samoobslužné pokladnice približne v 12 000 zo svojich 20 000 predajní odstrániť alebo premeniť na klasické pokladnice. Target zase zaviedol limit na samoobslužných pokladniciach, kde zákazníci môžu mať najviac 10 položiek.
Walmart k samoobslužným pokladniciam pristupuje selektívne a v niektorých predajniach ich odstránil. Dôvodmi sú podľa dostupných informácií okrem iného krádeže, spätná väzba zamestnancov a zákazníkov či konkrétne nákupné správanie v jednotlivých predajniach.
Zaujímavé čísla prináša aj rozsiahla štúdia University of Leicester. Výskum zahŕňal 39 maloobchodných spoločností s celkovým ročným obratom približne 1 bilión eur.
Podľa zistení dnes samoobslužnými pokladnicami prechádza až 54 percent všetkých transakcií, no zároveň po ich zavedení vzrástli straty obchodov počas prvého roka v priemere o 22 percent. Nejde pritom iba o krádeže. Problémom sú aj obyčajné chyby zákazníkov, napríklad nesprávne naskenovaný tovar, komplikované čiarové kódy či zle zvolený produkt v menu pokladnice.
U nás sú na vzostupe
Na Slovensku je trend podobný. Ako sme informovali, samoobslužné pokladnice využíva čoraz viac zákazníkov a samotné reťazce hovoria o rastúcom záujme. Lidl uvádza, že viac ako polovica jeho zákazníkov realizuje platby prostredníctvom samoobslužných pokladníc. V Tescu je tento podiel ešte vyšší a podľa vyjadrenia spoločnosti sa cez samoobslužné pokladnice uskutoční viac ako 60 percent všetkých transakcií.
Kaufland hovorí približne o polovici zákazníkov, pričom samoobslužné pokladnice podľa reťazca preferujú najmä ľudia s menšími nákupmi. Zároveň všetky tri reťazce tvrdia, že zákazníci majú naďalej možnosť využiť aj klasickú pokladnicu s obsluhou.
Billa zase rast samoobslužných pokladníc vysvetľuje aj zmenou nákupných návykov. Podľa reťazca dnes zákazníci častejšie nakupujú menšie množstvo tovaru, no do predajní prichádzajú častejšie, a práve pri takýchto nákupoch môže byť samoobslužná pokladnica rýchlejšou alternatívou.
„Dlhodobo prevláda trend menších nákupov, za ktoré chce zákazníčka či zákazník rýchlo zaplatiť. To znamená, že namiesto veľkých týždňových nákupov dnes výrazne dominujú menšie, ale zato častejšie, aj každodenné návštevy našich predajní. Preto bolo nutné rozšíriť možnosti platenia aj pomocou samoobslužných pokladníc,“ prezradil v minulosti pre interez hovorca reťazca Marek Kravjar.
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