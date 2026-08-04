Pri Žiari nad Hronom sa sanitka čelne zrazila s autom. Zranených je 5 ľudí

Na ceste pri obci Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom došlo v utorok k zrážke sanitky s osobným autom. Pri udalosti sa zranilo päť osôb vrátane troch ľudí, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby.
správy od nás budete mať ako prví.
Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. K dopravnej nehode došlo v utorok v dopoludňajších hodinách na ceste medzi Lehôtkou pod Brehmi a Hliníkom nad Hronom.
Vodič prešiel do protismeru
„Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom,“ priblížila Kováčiková.
V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané ďalšie tri osoby. „Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice,“ doplnila policajná hovorkyňa.
Vodičov oboch vozidiel podrobili dychovým skúškam, prítomnosť alkoholu bola u oboch vylúčená. Presné okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Muža zrazil rušeň
K ďalšej nehode, našťastie, bez smutného konca, došlo včera v Trenčíne, kde zrážku s rušňom prežil 68-ročný muž, ktorý na železničnej stanici neoprávnene vstúpil do koľajiska. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„V pondelok (3. 8.) večer došlo v železničnej stanici v Trenčíne k mimoriadnej udalosti. Medzi druhým a tretím nástupišťom zrazil samostatný rušeň, smerujúci z Bratislavy do Púchova, 68-ročného muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku,“ priblížila hovorkyňa.
Muž podľa nej pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Podľa doteraz zistených informácií nie je jeho život v ohrození. Rušňovodič na mieste podstúpil dychovú skúšku, ktorá bola negatívna. „Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu. Preto mu odobrali biologický materiál, ktorý podrobia toxikologickému vyšetreniu. Udalosť zadokumentovala hliadka železničnej polície,“ doplnila Klenková.
Nahlásiť chybu v článku