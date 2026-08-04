Hororový záber z trenčianskej vlakovej stanice: Muž prežil zrážku s rozbehnutým rušňom

Záber na zrážku muža s rušňom

Foto: Polícia SR

Roland Brožkovič
TASR
Muž podľa nej pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.

Zrážku s rušňom prežil 68-ročný muž, ktorý na železničnej stanici v Trenčíne neoprávnene vstúpil do koľajiska. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

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„V pondelok (3. 8.) večer došlo v železničnej stanici v Trenčíne k mimoriadnej udalosti. Medzi druhým a tretím nástupišťom zrazil samostatný rušeň, smerujúci z Bratislavy do Púchova, 68-ročného muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku,“ priblížila hovorkyňa.

Muž podľa nej pri zrážke utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Podľa doteraz zistených informácií nie je jeho život v ohrození. Rušňovodič na mieste podstúpil dychovú skúšku, ktorá bola negatívna. „Podľa svedeckej výpovede mal byť 68-ročný muž pod vplyvom alkoholu. Preto mu odobrali biologický materiál, ktorý podrobia toxikologickému vyšetreniu. Udalosť zadokumentovala hliadka železničnej polície,“ doplnila Klenková.

 

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Všetci svätí zrejme stáli aj pri cyklistovi, ktorého vlak zachytil pred pár dňami. K incidentu došlo 1. augusta na železničnom priecestí Na piesku v bratislavskom Ružinove. Okolnosti zrážky vyšetruje polícia. „Podľa doterajších informácií cyklista nerešpektoval červený výstražný signál ani spustené rampy na priecestí a prechádzal cezeň práve v čase, keď týmto úsekom prechádzal vlak,“ informujú policajti na sociálnej sieti.

Rušňovodič i napriek okamžitému brzdnému manévru už zrážke, vzhľadom na krátku vzdialenosť, zabrániť nedokázal. „Muža vlak zachytil pravou časťou a spôsobil mu zranenia dolnej končatiny,“ dodala polícia. V tejto súvislosti vyzvala chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali príslušné dopravné značenie a nehazardovali so svojím životom a zdravím.

Teploty ovplyvňujú aj vlaky

Extrémne vysoké teploty pritom výrazne ovplyvňujú plynulosť železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú od 10.00 h do 21.00 h na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. ZSSK odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a sledovať aktuálnu situáciu.

„Aktuálne potvrdené obmedzenia sa týkajú viacerých úsekov, kde Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Rozsah opatrení sa môže počas dňa meniť podľa vývoja počasia a rozhodnutí správcu infraštruktúry,“ priblížil Baček.

Vlak na stanici
Ilustračná foto: SITA – Milan Illík

ZSSK cestujúcich vopred upozorňuje, že ich cesta môže v utorok trvať výrazne dlhšie. „Dopravca ich zároveň prosí, aby počítali s časovou rezervou, mali pri sebe dostatok tekutín a sledovali aktuálne informácie o svojom vlaku,“ povedal hovorca ZSSK.

Počas utorka železničná spoločnosť zabezpečuje bezplatnú pitnú vodu pre cestujúcich na vybraných frekventovaných staniciach v Zákazníckych centrách ZSSK, distribuuje pitnú vodu rušňovodičom, vlakovému personálu a ďalším zamestnancom v prevádzke. Takisto venuje zvýšenú pozornosť kontrole klimatizácie a podmienkam vo vozidlách.

ZSSK odporúča cestujúcim, aby si na cestu vzali dostatok tekutín a pravidelne užívané lieky. Pri plánovaní prestupov, odletov, návštev lekára alebo ďalších časovo viazaných povinností je potrebné počítať s väčšou časovou rezervou. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom, seniorom, tehotným ženám a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Ak sa cestujúci počas cesty necíti dobre alebo potrebuje pomoc, mal by sa bezodkladne obrátiť na vlakový personál.

Aktuálne informácie o doprave sú dostupné na webovej stránke www.zssk.sk, v aplikácii Ideme vlakom a na sociálnych sieťach ZSSK – napríklad Mastodon. Najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami vyhlásil v utorok Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo viacerých lokalitách. Výstraha platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.

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