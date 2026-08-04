Tisíce ľudí sa nevedia dostať k správam. WhatsApp blokuje účty, Meta priznáva veľký omyl

WhatsApp

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Používateľov WhatsAppu potrápil problém so zablokovaním účtov.

Zatiaľ čo Instagram či TikTok sú dnes hlavnými platformami na skrolovanie videí a trávenie voľného času, na primárnu konverzáciu ľudia naďalej využívajú najmä Facebook a WhatsApp. Keď tak náhle zistia, že ich účet nefunguje, môžu rýchlo spanikáriť, obzvlášť keď ich čakajú dôležité konverzácie, na ktoré zrazu nedokážu reagovať.

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Aplikáciou WhatsApp sa v posledných dňoch prehnala vlna nečakaných blokácií. Tisíce používateľov po celom svete si na svojich obrazovkách našli len strohé hlásenie o tom, že ich účet bol zablokovaný a podlieha kontrole. Materská spoločnosť Meta priznala, že v niektorých prípadoch išlo o omyl, no zároveň zdôrazňuje, že nekompromisný prístup je pre bezpečnosť platformy nevyhnutný. Informuje o tom portál Independent.

Aplikácie na telefóne
Foto: Pexels

Mnohí dotknutí používatelia ostali nepríjemne zaskočení. Bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania či jasného vysvetlenia stratili prístup ku svojim správam, k histórii konverzácií aj k zálohám. Zobrazila sa im len informácia, že systém preveruje ich aktivitu a informácie o zariadení s cieľom zistiť, či neporušili podmienky používania. Výsledok kontroly im mal byť oznámený do 24 hodín.

Kedy vám účet naozaj zablokujú

Spoločnosť Meta má vo svojich podmienkach nastavený celý rad pravidiel, pri ktorých porušení môže účet dočasne alebo trvalo odstaviť. V článku prízvukuje najmä tri hlavné hrozby: spamovanie, podvody a akékoľvek správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť ostatných.

Ďalším častým dôvodom zablokovania býva používanie neoficiálnych, upravených aplikácií (tzv. modifikovaných klientov) alebo účasť na takzvanom „scrapingu“. Ide o automatizované, hromadné sťahovanie dát z platformy bez povolenia. Ak systém zachytí takéto podozrivé správanie, používateľ dostane dočasný ban. Ak v činnosti pokračuje, prichádza trvalý zákaz. Zástupcovia platformy pripomínajú, že proti verdiktu sa dá odvolať iba jedenkrát. Ak odvolanie neprejde, stratu účtu a dát už nie je možné zvrátiť.

Meta sľubuje rýchlu nápravu

Hoci WhatsApp tvrdí, že chce byť vždy o krok pred špekulantmi a podvodníkmi, tentokrát zasiahla čistka aj mnohých poctivých používateľov. „Neustále pracujeme na tom, aby sme boli o krok pred tými, ktorí sa snažia zneužiť našu službu, a blokujeme účty, aby sme pomohli zaistiť bezpečnosť ostatných používateľov. Niekedy sa pomýlime, a ak sa tak stane, snažíme sa to čo najrýchlejšie opraviť, aby sa ľudia mohli vrátiť k četovaniu,“ uviedol hovorca WhatsAppu pre portál TechCrunch. Spoločnosť potvrdila, že neprávom neaktívne účty postupne obnovuje.

WhatsApp
Foto: Pexels

Chybné blokovanie účtov navyše sprevádzal aj ďalší nepríjemný incident. V takmer rovnakom čase postihol aplikáciu rozsiahly výpadok, ktorý používateľom znemožnil odosielať médiá – najmä fotografie, videá a nálepky. Podľa špecializovaného portálu Down Detector zaznamenali hlásenia o nefunkčnosti výrazný nárast vo večerných hodinách. Hoci bol tento technický problém do nasledujúceho rána odstránený, medzi používateľmi vyvolal značnú nervozitu.

Situáciu opäť skomplikoval aj fakt, že WhatsApp na rozdiel od mnohých iných globálnych technologických gigantov neprevádzkuje žiadnu oficiálnu webovú stránku so statusom služby. Používatelia pri viac ako troch miliardách aktívnych účtov tak v prípade výpadku či nečakaného zablokovania ostávajú odkázaní len na neoficiálne zdroje a trpezlivosť, kým Meta situáciu vyrieši.

Výpadky nedávno hlásil aj Facebook

V nedeľu 19. júla sme vás informovali o výpadku Facebooku. Používateľom služieb spoločnosti Meta sa zobrazovalo hlásenie, že ich účet je dočasne nedostupný. Problémy sa dotkli aj sociálnej siete Instagram a podľa dostupných informácií išlo o „masívny“ a „celosvetový“ výpadok.

Výpadok Facebooku a Instagramu
Foto: Pexels

Tak ako v prípade výpadku WhatsAppu, aj pri výpadku Facebooku sa ľudia automaticky obrátili na portál Down Detector, aby problém nahlásili a zisťovali, či trápi aj zvyšok sveta. Používateľom sa zobrazilo hlásenie: „Účet je dočasne nedostupný. Váš účet je momentálne nedostupný z dôvodu problému na strane stránky. Očakávame, že situáciu sa čoskoro podarí vyriešiť. Skúste to, prosím, znova o niekoľko minút.“

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