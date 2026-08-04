Slovenská influencerka posiela kompetentným tvrdý odkaz: S víťazstvom mojej sestry nemáte nič spoločné

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára v Riu de Janeiro a pre slovenský triatlon tak zaznamenala obrovský úspech. Následne sa ním prostredníctvom článku pochválila aj Slovenská triatlonová únia, čo podľa sestry víťazky nie je správne.
správy od nás budete mať ako prví.
„Slovenský triatlon zaznamenal jeden z najvýznamnejších úspechov posledných rokov. Zuzana Michaličková triumfovala na pretekoch 2026 World Triathlon Cup v brazílskom Rio de Janeiro, keď na legendárnej pláži Copacabana zvíťazila v konkurencii svetovej triatlonovej špičky a pripísala si premiérové víťazstvo vo Svetovom pohári“.
Za výsledkom vraj nestojí zväz
Týmito slovami uviedla Slovenská triatlonová únia veľký úspech slovenskej športovkyne, ktorá je jej členkou. Sestra Zuzany Michaličkovej si však myslí, že Slovenská triatlonová únia nemá právo chváliť sa úspechom pretekárky, ktorú v minulosti nepodporovala tak, ako to bolo potrebné.
„Chcem uviesť jednu vec na pravú mieru. S týmto víťazstvom nemá Slovenský triatlonový zväz ani ľudia, ktorí v ňom pôsobia, nič spoločné. Za týmto výsledkom stojí predovšetkým naša mama, ktorá je zároveň jej trénerkou, celá naša rodina a všetci ľudia, ktorí ju roky úprimne podporujú, najmä Žilinčania. Bohužiaľ, vieme, aká je realita podpory športovcov na Slovensku. O to viac si vážime každého človeka, ktorý pri nej stál, keď to naozaj potrebovala. Toto víťazstvo patrí jej, jej rodine a ľuďom, ktorí jej verili od prvého dňa, nikomu inému,“ napísala na Instagrame Lucia Michaličková, známa slovenská influencerka, upozornil na to web sport24.pluska.sk.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Neskôr v ďalšom príbehu Lucia Michaličková konkrétnejšie kriticky dodala: „Málokto vie, že počas rokov sme museli riešiť množstvo situácií, ktoré športovec vôbec nemá riešiť. Boli obdobia, keď bol problém už len s prihlásením na preteky, hoci bez zväzu sa prihlásiť nedá. Zažili sme aj situácie, keď sme kvôli zrušenému letu museli okamžite kúpiť nové letenky z vlastných peňazí, pretože financie, s ktorými sme počítali, neprišli načas,“ napísala sestre víťazky na rovinu.
Rodina podľa jej slov dodnes financuje veľkú časť prípravy sama. „Robíme to spolu so sponzormi, ktorých neustále hľadáme. Sústredenia, cestovanie či príprava nie sú zadarmo a veľkú časť nákladov stále ťahajú naši rodičia,“ uzavrela Lucia Michaličková.
Pripomeňme, že Zuzana Michaličková triumfovala v olympijskom dejisku z roku 2016 v sumáre 0,75 km plávania, 20,8 km jazdy na bicykli a záverečného behu na 5 km o jedinú sekundu pred Američankou Wettelandovou a tri sekundy pred Taliankou Beatrice Mallozziovou. Čas víťazky bol 58 minút a 13 sekúnd.
Obrovský úspech pre Slovensko
„Je to úžasný pocit. Potrebujem čas, aby som to strávila. Toto víťazstvo je pre moju rodinu, ale aj pre môj tím, ktorý mi počas súťaží veľmi pomáha. V záverečnom behu som si držala tempu a čakala do poslednej obrátky. Potom som dala do toho všetko,“ uviedla Michaličková na webe triathlon.com.
Michaličková predviedla vyrovnaný výkon vo všetkých troch disciplínach. Po kvalitnom plávaní sa zaradila do vedúcej skupiny, počas cyklistickej časti zostala v kontakte s najlepšími a o svojom prvenstve rozhodla v záverečnom behu. V ňom potvrdila výbornú formu a do cieľa prišla ako prvá.
Pre 24-ročnú reprezentantku ide o ďalší výrazný výsledok v tejto sezóne. Nadviazala ním aj na nedávne víťazstvo v pretekoch Supertri a získala dôležité body do svetového rebríčka i kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Na štarte boli aj ďalšie dve Slovenky – Margaréta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková finišovala na 26. priečke.
Nahlásiť chybu v článku