Obrovské horúčavy zabili v zoo tri levice: Zvieratá dostali úpal. Odborníci vysvetľujú, čo sa stalo

V priebehu júla uhynuli v zoologickej záhrade Tama v japonskom Tokiu tri levice pravdepodobne na úpal, oznámila v utorok hovorkyňa miestnej ZOO. O ďalšie levy v zoo sa preto podľa nej v súčasnosti starajú ošetrovatelia, informuje TASR na základe agentúry AFP.
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Japonsko v uplynulých týždňoch zasiahli extrémne horúčavy a teploty v niektorých častiach krajiny dosahovali 40 stupňov Celzia. Od polovice júla sa u desiatich zo 16 levov v zoologickej záhrade prejavovali príznaky ako „strata apetítu a znížená aktivita“, tri levice uhynuli.
Horúčavy sú iné ako v Afrike
„Podľa nášho veterinára je pravdepodobnou príčinou smrti úpal“, keďže bola pozorovaná dehydratácia a zlyhanie viacerých orgánov, povedala hovorkyňa pre AFP. „Hoci sa levy považujú za odolné voči horúčavám, ošetrovatelia v zoologickej záhrade v posledných rokoch posilňujú opatrenia na zvládnutie letných horúčav v Japonsku. Teplo tu sprevádza vysoká vlhkosť vzduchu, čo je odlišné od horúčav so suchým vzduchom v Afrike,“ vysvetlila hovorkyňa.
„Toto leto však prišli horúčavy náhle po skončení obdobia dažďov… (Ďalej) posilňujeme opatrenia proti horúčavám – kropíme vodou, zlepšujeme vetranie a inštalujeme mobilné klimatizácie,“ dodala.
Podľa vedeckého konsenzu sú súčasné klimatické zmeny spôsobené človekom a prejavujú sa častejším výskytom extrémnych horúčav v Japonsku aj inde vo svete. Podľa údajov agentúry pre riadenie požiarov a katastrof bolo v Japonsku v období od 20. do 26. júla pre úpal hospitalizovaných takmer 18.600 ľudí, z nich 45 zomrelo. Ročne býva v Japonsku približne 1300 úmrtí súvisiacich s horúčavami.
V Prahe dali medveďom ľad
S obrovskými horúčavami bojujú zoologické záhrady aj v našich končinách. Virálnym sa napríklad stali ľadové medvede z Prahy. V dôsledku súčasnej vlny horúčav dostali minulý týždeň dvojčatá ľadových medveďov v pražskej zoologickej záhrade takmer tri tony ľadu. Ak bude horúce počasie pokračovať, zoo chce rozdávanie ľadu zopakovať aj v nasledujúcich týždňoch. TASR o tom píše podľa portálu Novinky.cz a správy agentúry AP.
Zoologická záhrada začala s týmto projektom pred dvomi rokmi a podľa jej skúseností sa najviac osvedčil práve u dvojčiat Gregora a Aleuta. Ľad do výbehu doviezli zamestnanci ešte pred otvorením zoologickej záhrady. Celá akcia trvala takmer dve hodiny a podieľalo sa na nej 15 pracovníkov. Z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné starostlivo naplánovať každý krok, keďže ľad putoval do výbehu vrcholových predátorov.
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„Naše ľadové medvede dnes opäť dostali niekoľko ton ľadu na osvieženie. Po prvýkrát sme s tým začali v roku 2024, bol to akýsi pilotný projekt. Niekde to fungovalo viac a niekde menej, ale u ľadových medveďov je to istota. Medvede sa na ňom naozaj vybláznia, ochladia sa ním, osviežia sa a je to pre ne zároveň fyzický aj mentálny stimul,“ povedal hovorca pražskej zoologickej záhrady Filip Mašek.
Skúsenosti z predchádzajúcich rokov viedli zoo k tomu, že tento rok sa v súvislosti s ľadovou nádielkou sústredí predovšetkým na Gregora a Aleuta. V ostatných výbehoch využíva iné spôsoby ochladzovania, napríklad rozprašovače. Ak bude horúce počasie pokračovať, zoologická záhrada plánuje dvojčatám pripraviť ďalšiu ľadovú nádielku už na budúci týždeň.
Podľa agentúry AP si medvede, ktoré sa narodili pred 16 rokmi v nemeckom Norimbergu, ľad vo výbehu užívali. Hoci sa už európskemu podnebiu prispôsobili, kontinent v súčasnosti čelí ďalšej vlne horúčav. Teploty v Prahe mali počas dňa vystúpiť až na 38 stupňov Celzia.
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