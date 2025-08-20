Tvorcovia pripravovaného seriálu Harry Potter zverejnili nových súrodencov Weasleyových: Diváci sú nadšení. Takto vyzerajú

Fanúšikovia čarodejníckeho sveta, pripravte sa, pretože Brloh opäť ožíva. HBO na svojom Instagrame konečne odhalilo, kto si zahrá obľúbených Weasleyovcov. Takéto sú reakcie divákov.
„Charlie je momentálne v Rumunsku, ale čoskoro sa pripojí.“ Stojí pod fotografiou piatich ryšavých hercov, ktorí sa usmievajú od ucha k uchu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vyzerajú skutočne Weasleyovsky
Novými dvojčatami, ktoré stvárnia Freda a Georga, sa stali Tristan a Gabriel Harlandovci, ktorí už na prvej zverejnenej fotografii sršia iskrou a nezbednosťou. Percyho, premotivovaného prefekta Chrabromilu, si zahrá Ruari Spooner. No a Ginny stvárni Gracie Cochrane.
Diváci sú z nových Weasleyovcom nadšení. „Nemôžem sa dočkať, keď vás uvidím hrať. Vitajte. Ste najlepší ryšavci na svete,“ píše jedna z fanúšičiek v komentároch pod fotografiou.
„Som úplne zamilovaný do tejto novej najlepšej čarodejníckej rodiny,“ dodáva ďalší z fanúšikov tohto slávneho príbehu.
Niektorí diváci v komentároch zároveň vtipkujú, kde je Ed Sheeran. Ďalší sa tešia na Charlieho a dúfajú, že v seriáli ho už konečne uvidíme, nakoľko vo filme sme túto možnosť nemali.
Ako sme vás už informovali, seriál bude mať premiéru v roku 2027 na HBO a HBO Max.
Nahlásiť chybu v článku