Tvorcovia pripravovaného seriálu Harry Potter zverejnili nových súrodencov Weasleyových: Diváci sú nadšení. Takto vyzerajú

Foto: MovieStillsDB

Harry Potter
Zoznámte sa s novými Weasleyovcami.

Fanúšikovia čarodejníckeho sveta, pripravte sa, pretože Brloh opäť ožíva. HBO na svojom Instagrame konečne odhalilo, kto si zahrá obľúbených Weasleyovcov. Takéto sú reakcie divákov.

„Charlie je momentálne v Rumunsku, ale čoskoro sa pripojí.“ Stojí pod fotografiou piatich ryšavých hercov, ktorí sa usmievajú od ucha k uchu.

Vyzerajú skutočne Weasleyovsky

Novými dvojčatami, ktoré stvárnia Freda a Georga, sa stali Tristan a Gabriel Harlandovci, ktorí už na prvej zverejnenej fotografii sršia iskrou a nezbednosťou. Percyho, premotivovaného prefekta Chrabromilu, si zahrá Ruari Spooner. No a Ginny stvárni Gracie Cochrane.

Diváci sú z nových Weasleyovcom nadšení. „Nemôžem sa dočkať, keď vás uvidím hrať. Vitajte. Ste najlepší ryšavci na svete,“ píše jedna z fanúšičiek v komentároch pod fotografiou.

„Som úplne zamilovaný do tejto novej najlepšej čarodejníckej rodiny,“ dodáva ďalší z fanúšikov tohto slávneho príbehu.

Niektorí diváci v komentároch zároveň vtipkujú, kde je Ed Sheeran. Ďalší sa tešia na Charlieho a dúfajú, že v seriáli ho už konečne uvidíme, nakoľko vo filme sme túto možnosť nemali.

Ako sme vás už informovali, seriál bude mať premiéru v roku 2027 na HBO a HBO Max.

