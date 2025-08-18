Tento nový seriál musíte vidieť: Udrží vás v napätí od začiatku až do konca. Je hitom Netflixu

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Diváci tvrdia, že sa nevedeli odlepiť od obrazovky.

Tento seriál vás úplne pohltí a vyrazí vám dych. Podľa divákov je mimoriadne napínavý a poriadne zamotaný. Jedna diváčka dokonca tvrdí, že podozrievať budete aj psa. 

Seriálová novinka s názvom Unspeakable Sins, z mexicko-americkej produkcie, si okamžite získala fanúšikov z celého sveta. Od svojej premiéry, ktorá bola 30. júla, sa drží na prvých priečkach najsledovanejších seriálov na Netflixe, ako sme si všimli na FlixPatrole. Ak máte radi príbehy plné napätia a tajomstiev, tento seriál je presne pre vás.

Príbeh sleduje Helenu, ktorá je uväznená v násilnom manželstve s hotelovým magnátom Claudiom. Na prvý pohľad dokonalý život v luxuse je v skutočnosti pasca, z ktorej niet úniku. Aspoň nie bez riskantného plánu. Helena sa preto rozhodne zapojiť do nebezpečnej hry a prinúti svojho milenca, aby jej manžela vydieral kompromitujúcim videom. Lenže situácia sa dramaticky zvrtne, keď Claudio záhadne zmizne.

Každá epizóda je čoraz viac napínavejšia a zamotanejšia, až po šokujúce finále, ktoré vám vyrazí dych.

Diváci chvália mimoriadne napínavý dej

Aj keď si seriál na filmovom portáli ČSFD vyslúžil hodnotenie len 67 %, diváci tvrdia, že ide o skutočne veľmi napínavý príbeh. „Napínavý dej, množstvo zvratov, intrigy na každom rohu a podozriví snáď úplne všetci. V jednej chvíli som si nebola istá vôbec ničím, to ma bavilo najviac. Každý hádže vinu na každého, až človek prestane veriť aj psovi v pozadí.“

„Nevedela som sa odlepiť od obrazovky,“ píše jedna z diváčok.

„Odporúčam všetkými desiatimi,“ dodáva ďalšia.

