Túto sumu by ste mali mať odloženú v prípade núdze, tvrdia odborníci: Pomôže vám zvládnuť nečakané výdavky

Určite to poznáte aj vy. Nečakané výdavky za opravu auta, pokazený spotrebič či výpadok príjmu vedia prísť v tej najnevhodnejšej chvíli a poriadne zamávať s vaším rozpočtom. Ľudia často minú stovky až tisíce eur na situácie, ktoré nevedeli predvídať, a následné spamätanie sa z finančného šoku môže trvať aj pol roka. Mnohí sú dokonca nútení požičať si peniaze na pokrytie neplánovaných výdavkov, čo celý problém len zhorší. Z toho dôvodu by mal mať každý človek pripravenú finančnú rezervu, ktorú použije len v núdzových situáciách.
Finanční odborníci sa zhodujú, že neexistuje presná suma, ktorú by ste mali mať odloženú na takomto núdzovom účte, no základné pravidlo je mať bokom tri až šesť mesiacov základných životných nákladov. To znamená, že by ste mali byť schopní pokryť účty, bývanie, potraviny a iné výdavky, bez ktorých sa nezaobídete, píše portál Metro.
Začnite takto
Okrem toho by ste mali mať v rezerve aj menší bonus na jednorazové situácie, ako je napríklad porucha kotla či urgentná oprava auta. Pretože práve takéto výdavky prídu vždy nečakane.
Ak vám však predstava niekoľkomesačnej finančnej rezervy pripadá nedosiahnuteľná, nezúfajte. Cieľom totiž nie je nasporiť všetko naraz, ale postupne. Začať sa dá aj len s pár eurami mesačne. Najlepšie je, ak si peniaze odložíte bokom hneď, ako vám na účet príde výplata.
Podľa odborníkov by ste si zároveň mali pozrieť bankové výpisy z vášho účtu, aby ste zistili, na čo koľko míňate a či sa náhodou nedá niektorý z vašich výdavkov znížiť.
Kam tieto peniaze odkladať?
Núdzový fond by mal byť ľahko dostupný, ale zároveň by mal prinášať aspoň malý úrok. Tieto peniaze však určite nepoužívajte na investovanie, pretože financie odložené na horšie časy by mali byť stabilné a bez rizika.
