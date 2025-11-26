Túto sumu by ste mali mať odloženú v prípade núdze, tvrdia odborníci: Pomôže vám zvládnuť nečakané výdavky

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Klaudia Oselská
Máte finančnú rezervu na horšie časy?

Určite to poznáte aj vy. Nečakané výdavky za opravu auta, pokazený spotrebič či výpadok príjmu vedia prísť v tej najnevhodnejšej chvíli a poriadne zamávať s vaším rozpočtom. Ľudia často minú stovky až tisíce eur na situácie, ktoré nevedeli predvídať, a následné spamätanie sa z finančného šoku môže trvať aj pol roka. Mnohí sú dokonca nútení požičať si peniaze na pokrytie neplánovaných výdavkov, čo celý problém len zhorší. Z toho dôvodu by mal mať každý človek pripravenú finančnú rezervu, ktorú použije len v núdzových situáciách.

Finanční odborníci sa zhodujú, že neexistuje presná suma, ktorú by ste mali mať odloženú na takomto núdzovom účte, no základné pravidlo je mať bokom tri až šesť mesiacov základných životných nákladov. To znamená, že by ste mali byť schopní pokryť účty, bývanie, potraviny a iné výdavky, bez ktorých sa nezaobídete, píše portál Metro.

Začnite takto

Okrem toho by ste mali mať v rezerve aj menší bonus na jednorazové situácie, ako je napríklad porucha kotla či urgentná oprava auta. Pretože práve takéto výdavky prídu vždy nečakane.

Ak vám však predstava niekoľkomesačnej finančnej rezervy pripadá nedosiahnuteľná, nezúfajte. Cieľom totiž nie je nasporiť všetko naraz, ale postupne. Začať sa dá aj len s pár eurami mesačne. Najlepšie je, ak si peniaze odložíte bokom hneď, ako vám na účet príde výplata.

Podľa odborníkov by ste si zároveň mali pozrieť bankové výpisy z vášho účtu, aby ste zistili, na čo koľko míňate a či sa náhodou nedá niektorý z vašich výdavkov znížiť.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Kam tieto peniaze odkladať?

Núdzový fond by mal byť ľahko dostupný, ale zároveň by mal prinášať aspoň malý úrok. Tieto peniaze však určite nepoužívajte na investovanie, pretože financie odložené na horšie časy by mali byť stabilné a bez rizika.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vďaka týmto jednoduchým trikom udržíte teplo vo vašej domácnosti aj počas zimy. Okrem toho ušetríte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac