Vďaka týmto jednoduchým trikom udržíte teplo vo vašej domácnosti aj počas zimy. Okrem toho ušetríte desiatky eur

Ilustračné foto: Freepik/Unsplash

Klaudia Oselská
Ste pripravení na zimu?

Zima vie byť krásna, ale len pokiaľ ju sledujeme spoza okna, zabalení v mäkkej deke a s horúcim čajom v ruke. Menej romantická je vo chvíli, keď sa chlad začne vkrádať dnu aj napriek zapnutému kúreniu. Mnohé slovenské domácnosti sa počas chladných mesiacov stretávajú s rovnakým problémom – studené podlahy, neznesiteľne ľadové rána či pocit, že radiátory nestíhajú. Pritom zvyčajne stačí niekoľko jednoduchých úprav, ktoré udržia teplo tam, kde má zostať – vo vnútri.

Portál Metro, zverejnil zoznam praktických zlepšení, vďaka ktorým udržíte teplo vo vašej domácnosti aj napriek mínusovým teplotám vonku a poďakuje sa vám aj vaša peňaženka.

Vyskúšajte toto

Veľká časť tepla z domácností uniká cez okná. Preto ak nechcete investovať do výmeny rámov či skiel, jednoduchým riešením sú tepelné závesy. Vytvoria izolačnú vrstvu, ktorá bráni úniku tepla. Navyše dodajú interiéru príjemnú atmosféru. Počas dňa ich nechajte odostreté, aby mohlo slnko vašu domácnosť vyhriať a po západe ich zatiahnite, aby teplo ostalo vo vnútri.

Koberce, vlnené prikrývky, zamatové návleky či huňaté vankúše majú prekvapivo veľký efekt. Tvrdé podlahy šíria chlad, ale mäkké materiály fungujú ako prirodzená izolácia. Okrem praktickej stránky však dodajú vášmu domovu útulnosť, ktorá je počas zimy nevyhnutná.

Ilustračné foto: Freepik

Staršie domy často trpia nedokonalosťami, ktoré sú v lete neviditeľné, no v zime veľmi cítiteľné. Nerovnosti či štrbiny v podlahách vpúšťajú chlad od zeme. Silnejšie podložky pod podlahou alebo kobercom vytvoria bariéru, ktorá minimalizuje straty tepla bez toho, aby ste museli robiť kompletnú rekonštrukciu.

Stačí miniatúrna štrbina okolo dverí či okien a teplo uniká rýchlosťou, ktorú vy možno necítite, ale vaša peňaženka áno. Tesnenia a samolepiace pásky dokážu netesnosti rýchlo a lacno odstrániť. Interiér tak bude pôsobiť teplejšie už po niekoľkých minútach.

Ak máte gauč, posteľ alebo veľkú skriňu priamo pri radiátore, teplo sa kumuluje za nábytkom a nedostane sa do miestnosti. Urobte priestor, radiátory nechajte voľné, aby mohli rovnomerne ohriať celý priestor.

Zvýšenie vrstvy izolácie v podkroví či v stenách dokáže znížiť tepelné straty viac, než by ste čakali. Moderné ekologické materiály ako korkové nástreky sú účinné a šetrné k prírode. Výsledkom je teplejší dom a stabilnejšia teplota, ktorá znižuje aj účty.

Ak má váš kotol viac ako desať rokov, pravdepodobne spotrebúva viac energie, než je potrebné. Moderné kotly sú efektívnejšie, úspornejšie a bezpečnejšie. Okrem toho aj pravidelný servis dokáže spraviť veľký rozdiel.

Odvzdušnenie radiátorov či montáž reflexných panelov sú síce len malé úkony, ktoré však prinesú citeľné výsledky. Programovateľné termostaty zas umožnia efektívne riadiť teplotu v jednotlivých miestnostiach bez plytvania.

