Stovky detí skončili v nemocnici s otravou jedlom: Za všetko môžu školské obedy

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Janíková
TASR
Jedlo, ktoré študentom spôsobilo ťažkosti, pravdepodobne pochádza z centrálnej kuchyne, ktorá distribuuje obedy do niekoľkých škôl.

Viac než 360 ľudí ochorelo v meste Sragen na indonézskom ostrove Jáva po konzumácii školských obedov, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Ide o zatiaľ najväčší prípad otravy jedlom súvisiaci s programom bezplatných školských obedov, ktorý bol ústredným bodom predvolebnej kampane prezidenta Prabowa Subianta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Od spustenia v januári program bezplatných školských jedál poznačili masívne prípady otravy jedlom, ktoré postihli už viac ako 1000 ľudí.

Starosta mesta Sigit Pamungkas pre Reuters uviedol, že najnovšie sa jedlom otrávilo 365 ľudí. Vzorku jedla poslali na testovanie. V prípade potreby vláda uhradí akékoľvek lekárske ošetrenia, uviedol starosta.

Jedlo, ktoré študentom spôsobilo ťažkosti, pravdepodobne pochádza z centrálnej kuchyne, ktorá distribuuje obedy do niekoľkých škôl. „Požiadali sme o dočasné zastavenie distribúcie jedál z tejto kuchyne, kým nebudeme mať k dispozícii laboratórne výsledky,“ povedal Sigit.

Príznaky otravy sa prejavujú ostrou bolesťou v žalúdku, bolesťou hlavy a silnou hnačkou.

Jedlá odoberá 15 miliónov ľudí

V rozhovore pre Reuters šéf Národnej agentúry pre výživu, ktorá dohliada na program, povedal, že organizácia zvýšila štandardy prevádzky kuchýň a donášky po predchádzajúcich prípadoch otravy jedlom.

Program bezplatných jedál má dosiaľ viac ako 15 miliónov príjemcov. Úrady plánujú do konca roka dosiahnuť počet 83 miliónov príjemcov, pričom celkové náklady na tento rok odhadujú na 171 biliónov rupií (približne deväť miliárd eur).

V máji došlo v meste na západe Jávy k podobným otravám jedlom, pri ktorých ochorelo vyše 200 študentov. Laboratórnymi testami sa následne zistilo, že jedlo bolo kontaminované baktériami Salmonella a E. coli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac