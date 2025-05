100-tisíc eur za to, že sa presťahujete do Talianska: Hviezda z Hollywoodu chce nalákať ľudí, ukazuje krásy regiónu

Nedávno sme vás informovali o jedinečnej príležitosti získať až 100-tisíc eur, ak sa rozhodnete presťahovať do nádherného regiónu Tridentsko (Trentino). Z tejto sumy dostanete 80-tisíc eur na renováciu a rekonštrukciu domu, zvyšných 20-tisíc môžete využiť na kúpu nehnuteľnosti. Projekt má za cieľ pritiahnuť nových obyvateľov do jednej z 33 obcí, ktorým hrozí vyľudnenie.

Svoje pre región sa teraz rozhodol urobiť aj známy hollywoodsky herec Stanley Tucci. Ako opísal Daily Mail, spolu s National Geographic pripravil dokumentárnu sériu, ktorá má ukázať, čo všetko tento čarovný kút Talianska ponúka.

Takýto život na vás čaká, ak sa sem presťahujete

Tucci zavíta do Južného Tirolska, ktoré tvorí Horná Adiža a samotné Tridentsko. Diváci tak v jednej z epizód dostanú možnosť nahliadnuť do života v regióne — a možno aj spoznať, čo všetko by ich tam čakalo. V pripravovanej sérii Tucci v Taliansku sa pozrieme nielen do sveta alpských štítov, ale aj na bohatú kultúru a prvotriednu kuchyňu jedného z najmalebnejších regiónov krajiny.

Južné Tirolsko leží v srdci talianskych Álp, no zároveň ostáva nadosah metropol, ako sú Miláno, Benátky či Verona. Región sa pýši jednou z najefektívnejších železničných sietí na svete, a preto aj Tucci cestoval vlakom.

Zavítal aj do Merana — obľúbeného kúpeľného mesta, kde sa podľa neho stretáva rakúska a talianska kultúra v dokonalej harmónii. V stánku si dáte klobásu s horčicou a tradičný rakúsky chlieb, o pár krokov ďalej vás zas čakajú prvotriedne talianske gnocchi od michelinského šéfkuchára Egona Heissa.

„Alpské štíty môžete obdivovať z teplých a slnečných terás — a presne to robí z Merana oázu,“ podotkol Tucci počas nakrúcania dokumentu, ktorý sa na streamovacej službe Disney+ objaví už 19. mája.

Ak vás ani to stále nepresvedčilo, predstavte si dennodenné popíjanie vína Trentodoc, jedného z najobľúbenejších šumivých vín v Taliansku. Región je známy hustou sieťou viníc a podľa Tucciho tu narážate na „jednu za druhou — a víno je naozaj výnimočné.“

Napriek všetkým plusom však región dlhodobo čelí vyľudňovaniu. Podľa Nicoly Teofilo, realitnej redaktorky portálu Immobiliare News, ide najmä o obce ležiace v horských či údolných oblastiach. „Každodenný život je tu náročnejší, najmä v dôsledku vzdialenosti od základných služieb,“ upozorňuje.

Žiadatelia o grant vo výške 100-tisíc eur na kúpu a obnovu nehnuteľnosti v regióne sa musia zaviazať, že tu zostanú minimálne desať rokov. Cieľom iniciatívy je revitalizovať región a oživiť miestne komunity, aby dostalo Tridentsko druhú šancu rásť a prosperovať.