Šla po chodníku, keď na ňu z 12. poschodia spadol muž. Žena v Japonsku tragicky prišla o život

Dana Kleinová
Po prevoze do nemocnice podľahla vážnym zraneniam. Muž prežil.

Tragická a nešťastná náhoda pripravila v japonskej Nagoje o život len 23-ročnú ženu, na ktorú z 12. poschodia obytného domu spadol 29-ročný muž. Zatiaľ čo mladá predavačka po prevoze do nemocnice podľahla vážnym zraneniam, muž pád z vysokej budovy ako zázrakom prežil a v kritickom stave bojuje o život v komatóznom stave.

Ako informoval denník Mirror, v Japonsku tragicky zahynula 23-ročná žena po tom, čo na ňu z 12-poschodového obytného domu spadol muž. Ten pád prežil. Záchranári boli privolaní k hláseniu, že „muž spadol a zasiahol ženu“ v mestskej časti Naka-ku v Nagoje 19. júla okolo 1. hodiny ráno.

Policajná páska
Foto: Pexels

Previezli ju do nemocnice, no zraneniam nakoniec podľahla

Polícia identifikovala obeť ako Tomohiro Inabu, ktorá pracovala ako predavačka v neďalekom obchode. Previezli ju do nemocnice, kde o niekoľko hodín neskôr bohužiaľ podľahla hemoragickému šoku (pozn. red.: život ohrozujúci stav spôsobený náhlou stratou veľkého množstva krvi, napríklad pri úrazoch, vnútornom krvácaní alebo pôrode. Vedie k prudkému poklesu krvného objemu a nedostatočnému zásobeniu životne dôležitých orgánov kyslíkom.).

Podľa dostupných informácií kráčala po chodníku pod oknom, z ktorého spadol 29-ročný Nobushige Taguchi, rovnako pracovník obchodu, a dopadol priamo na ňu. Pád prežil, no v nemocnici bojuje o život s ťažkými poraneniami hlavy a hrudníka a je v komatóznom stave.

Lôžka v nemocnici
Ilustračná foto: Pexels

K incidentu došlo približne 500 metrov severovýchodne od stanice Yabamachi na linke Meijo mestského metra v Nagoje, v oblasti s hustou zástavbou výškových budov a bytových domov, uvádza agentúra Kyodo News.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, či šlo o nehodu

Políciu privolala kamarátka obete, ktorá kráčala vedľa nej a vyviazla bez zranení. Na miesto nešťastia sa v skorých ranných hodinách po počutí výkrikov ponáhľali aj ďalší ľudia.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, ako k pádu muža došlo, pričom polícia preveruje, či vyskočil, alebo išlo o nehodu. Miesto tragédie po čine uzavreli a kriminalistickí technici na mieste zaisťovali dôkazy, hoci zatiaľ nie je úplne jasné, z ktorého poschodia obytného domu muž spadol, hoci médiá spomínajú dvanáste.

Miestne médiá uvádzajú, že muž nebol obyvateľom daného bytového domu, preto bude súčasťou vyšetrovania aj zisťovanie, prečo sa tam nachádzal.

Podobná situácia sa odohrala minulý rok

K udalosti došlo po tom, čo minulý rok v septembri v Miláne zomrela žena, na ktorú zo 4. poschodia vyskočil dôchodca – ten pád taktiež prežil. 83-ročná žena menom Francesca Manno zomrela po tom, ako prechádzala pod balkónom budovy v mestskej štvrti Baggio, keď na ňu padol 70-ročný muž a počas pádu ju zasiahol a privalil ju. Staršej žene už nebolo pomoci a bola na mieste mŕtva, keďže náraz bol príliš silný a padol jej priamo na hlavu.

Podľa denníka Corriere Milano muž preliezol zábradlie svojho balkóna v budove, v ktorej obaja s pani Manno bývali. Polícia sa pôvodne domnievala, že išlo o pokus o dvojitú samovraždu, no vyšetrovanie neskôr ukázalo, že sa títo dvaja ľudia nepoznali a smrť pani Manno bola tragická nehoda.

70-ročný muž pád prežil so zlomeninami nôh. V kritickom stave, no bez ohrozenia života, ho previezli na urgentný príjem do nemocnice Niguarda, kde sa oňho postaral úrazový tím. Po celý čas bol pri vedomí. Neskôr bol obvinený zo zabitia z nedbalosti, keďže skok bol úmyselný.

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