Trump prišiel s ďalšou odvážnou predpoveďou: Vojna v Gaze má byť už čoskoro minulosťou, údajne nastane nezvratný koniec

Izraelsko palestínsky konflikt
Trump tvrdí, že USA odvádzajú „veľmi dobrú prácu“.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vojna v Pásme Gazy dospeje k „nezvratnému koncu“ v najbližších dvoch alebo troch týždňoch. Informoval o tom portál The Times of Israel (TOI), ale zdôraznil, že nie je zrejmé, na akých faktoch svoje tvrdenia Trump postavil, píše TASR.

„Myslím si, že v priebehu najbližších dvoch až troch týždňov dospejeme k celkom dobrému (a) nezvratnému koncu,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „Je ťažké to povedať, pretože bojujú už tisíce rokov. Ale myslím si, že odvádzame veľmi dobrú prácu… Musí to skončiť, ale ľudia nemôžu zabudnúť na 7. október,“ dodal americký prezident s odvolaním sa na deň, kedy sa v roku 2023 útokom Hamasu na južný Izrael vojna v Pásme Gazy začala.

Gaza čelí hladomoru, Trump trvá na urýchlenom riešení

Na otázku, či bol v poslednej dobe v kontakte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, odpovedal, že s ním má dobré vzťahy a že spolupracovali na zastavení iránskeho jadrového programu. „V Iráne sme dosiahli veľký úspech. Odstránili sme ich hrozbu. Bolo by to strašné, keby mali jadrové zbrane, a určite by ich aj použili,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

„Teraz sa hovorí o meste Gaza. Vždy sa o niečom hovorí…V určitom momente sa to vyrieši… Radšej to vyriešte čo najskôr,“ dodal a zopakoval, že „nikto nemôže zabudnúť na 7. október“. Podľa správy Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovanej Organizáciou Spojených národov (OSN) v meste Gaza je hladomor.

Trump opakovane používa tento časový rámec

„Musí sa to skončiť… medzi hladom a všetkými ostatnými problémami – horšími ako hlad, smrť, čistá smrť – ľudia sú zabíjaní,“ pokračoval Trump. TOI pripomína, že Trump opakovane používa časový rámec „dvoch týždňov“ na predpovedanie dôležitých udalostí v USA aj v zahraničí (od vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, cez iránske jadrové rokovania, až po rokovania o clách), no tieto predpovede sa často nenaplnili.

